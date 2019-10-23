Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü'de görev yapan Murat Karataş, İstanbul'da akraba ziyareti sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Başakşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan tecrübeli polis memuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Karataş, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verilecek.
Bugün 09:50 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 10:00 TSİ
Polis memuru hayatını kaybetti
Darıca İlçe Emniyet'te görev yapan 47 yaşındaki polis memuru Murat Karataş, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Büyütmek için resme tıklayın
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz