Polis memuru hayatını kaybetti

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Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü'de görev yapan Murat Karataş, İstanbul'da akraba ziyareti sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Başakşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan tecrübeli polis memuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Karataş, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verilecek.