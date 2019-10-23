Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:50 TSİ- Asayiş G: Bugün 10:00 TSİ

Polis memuru hayatını kaybetti

Darıca İlçe Emniyet'te görev yapan 47 yaşındaki polis memuru Murat Karataş, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü'de görev yapan Murat Karataş, İstanbul'da akraba ziyareti sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Başakşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan tecrübeli polis memuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Karataş, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verilecek. 

Bugün 09:50 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MHP Darıca İlçe Başkanı kendini vurdu mask
MHP Darıca İlçe Başkanı kendini vurdu
İntihar eden müezzin ile ilgili şok ayrıntılar mask
İntihar eden müezzin ile ilgili şok ayrıntılar
Müezzin camide kendini astı! mask
Müezzin camide kendini astı!
Hereke'de trafik felç oldu mask
Hereke'de trafik felç oldu
Kartepe'de intihar girişimi! mask
Kartepe'de intihar girişimi!
Kızı, kayınpederi tarafından darp edilen baba isyan etti mask
Kızı, kayınpederi tarafından darp edilen baba isyan etti
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji uyardı: Kocaelililer dikkat! mask
Meteoroloji uyardı: Kocaelililer dikkat!
İntihar eden müezzin ile ilgili şok ayrıntılar mask
İntihar eden müezzin ile ilgili şok ayrıntılar
MHP Darıca İlçe Başkanı kendini vurdu mask
MHP Darıca İlçe Başkanı kendini vurdu
Yazıklar Olsun! 1-0 mask
Yazıklar Olsun! 1-0
Deprem kahininden korkutan uyarı! mask
Deprem kahininden korkutan uyarı!
Kocaeli'de aç kalan ayılar araçların önüne indi! mask
Kocaeli'de aç kalan ayılar araçların önüne indi!

GALERİ

10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı mask
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor mask
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar mask
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var mask
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var
O kokunun nedeni bulundu mask
O kokunun nedeni bulundu
Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı mask
Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL