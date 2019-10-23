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(Özel) Yüksek gerilimli ekmek mücadelesi

Kocaeli’de yüksek gerilim hatlarında bakım onarım yapan işçilerin zorlu çalışması havadan görüntülendi. Yerden onlarca metre yükseklikte evlerine ekmek götürebilmek için ölümle burun buruna çalışan işçiler yüksek gerilim hattına tutunarak sepetin içinde ilerliyorlar.

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Bakım onarım işçilerinin Kocaeli Topçular Mahallesinde çalışırken havadan çekilen görüntüleri, işçilerin zorlu mücadelesini gözler önüne seriyor. Bakım onarım işçileri hava araçlarının telleri kolaylıkla fark edebilmesi için konulan kırmızı ve beyaz rengindeki ikaz toplarını değiştiriyor. Ardından yüksek gerilim hattına bağlı güvenlik sepetinde bulunan işçiler elleri ile tellere tutunarak ilerliyorlar. İşe başlamadan önce güvenlik tedbirlerini alan işçilerin işçiler metrelerce yükseklikte tel ve direklerin üzerinde birçok riski göze alarak çalışma yürütüyor.

Bugün 10:05 TSİ İHA Kocaeli- Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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