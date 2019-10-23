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İki iş yeri yıkılacak, yerlerini halk kullanacak

Körfez Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından tahliye kararı alınan, iki iş yeri tahliye sonrası mühürlendi
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Körfez Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde belediyeye ait alan üzerinde yer alan üç iş yeri ile ilgili işlem yapıldı. Yasal süreçlerin tamamlanması sonrasında çiğ köfte dükkanı ve hemen yanında yer alan boş dükkan, tahliye işleminin gerçekleştirilmesi sonrası mühürlendi.

 YIKIMLARI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

 Mimar Sinan Mahallesi’nde Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde yer alan ve balıkçı olarak faaliyet gösteren iş yerinde  malzeme tahliyesinin ardından yıkım işlemi başladı. Körfez Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma sonrasında dükkanlar yıkılacak ve halkın kullanımına açık alanlar haline getirilecek.

 

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