Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:41 TSİ- Gündem G: Bugün 10:44 TSİ

İzmit listede yok, Darıca en yüksek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü'nün Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemi (ADNKS) 2018 sonuçları üzerinden yaptığı analizlere göre, Kocaeli ilinin nüfus bakımından en kalabalık mahallesi 39 bin 380 nüfusu ile Darıca'nın Kazımkarabekir Mahallesi oldu
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre Kocaeli’nin nüfusu 1 milyon 906 bin 391’e yükseldi. Nüfus sayımına göre Kocaeli’nin en kalabalık ilçesi  Gebze oldu. Gebze’nin nüfusu 371 bin kişiye ulaştı. Gebze’yi 363 bin 416 kişi ile İzmit, 201 bin 468 kişiyle Darıca takip etti. Kocaeli’nin en az nüfusa sahip ilçesi ise 47 bin 948 kişiyle Dilovası oldu. Kocaeli’de bütün ilçelerde nüfus artışı yaşandı.

EN KALABALALIKLAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, 2018 yılında Kocaeli ilinin nüfus bakımından en kalabalık mahallesi Darıca’da 39 bin 380 nüfusu ile Kazımkarabekir Mahallesi oldu. Kazımkarabekir Mahallesi'ni sırasıyla Gebze’de bulunan 32 bin 589 nüfusu ile Arapçeşme, Gebze’de bulunan 31 865 nüfusu ile Osman Yılmaz mahallesi, Çayırova’da bulunan 29 bin 18 nüfusu ile Özgürlük Mahallesi, Karamürsel’de bulunan 28 bin 614 nüfusu ile 4 Temmuz Mahallesi izledi.

Bugün 10:41 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Meteoroloji uyardı: Kocaelililer dikkat! mask
Meteoroloji uyardı: Kocaelililer dikkat!
SEKA Devlet Hastaları’ndan Atatürk tepkisi mask
SEKA Devlet Hastaları’ndan Atatürk tepkisi
Kocaeli'de aç kalan ayılar araçların önüne indi! mask
Kocaeli'de aç kalan ayılar araçların önüne indi!
Büyükşehir'den KOÜ’ye ilginç teklif! mask
Büyükşehir'den KOÜ’ye ilginç teklif!
İzmit’in göbeğinde olacak iş değil mask
İzmit’in göbeğinde olacak iş değil
Sarı: İşçilerimiz rahat olsun, toplu sözleşmede çıtayı düşürmeyeceğiz mask
Sarı: İşçilerimiz rahat olsun, toplu sözleşmede çıtayı düşürmeyeceğiz
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji uyardı: Kocaelililer dikkat! mask
Meteoroloji uyardı: Kocaelililer dikkat!
İntihar eden müezzin ile ilgili şok ayrıntılar mask
İntihar eden müezzin ile ilgili şok ayrıntılar
MHP Darıca İlçe Başkanı kendini vurdu mask
MHP Darıca İlçe Başkanı kendini vurdu
Yazıklar Olsun! 1-0 mask
Yazıklar Olsun! 1-0
Deprem kahininden korkutan uyarı! mask
Deprem kahininden korkutan uyarı!
Kocaeli'de aç kalan ayılar araçların önüne indi! mask
Kocaeli'de aç kalan ayılar araçların önüne indi!

GALERİ

Felaket gece kameralarda mask
Felaket gece kameralarda
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı mask
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor mask
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL