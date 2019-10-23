Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre Kocaeli’nin nüfusu 1 milyon 906 bin 391’e yükseldi. Nüfus sayımına göre Kocaeli’nin en kalabalık ilçesi Gebze oldu. Gebze’nin nüfusu 371 bin kişiye ulaştı. Gebze’yi 363 bin 416 kişi ile İzmit, 201 bin 468 kişiyle Darıca takip etti. Kocaeli’nin en az nüfusa sahip ilçesi ise 47 bin 948 kişiyle Dilovası oldu. Kocaeli’de bütün ilçelerde nüfus artışı yaşandı.

EN KALABALALIKLAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, 2018 yılında Kocaeli ilinin nüfus bakımından en kalabalık mahallesi Darıca’da 39 bin 380 nüfusu ile Kazımkarabekir Mahallesi oldu. Kazımkarabekir Mahallesi'ni sırasıyla Gebze’de bulunan 32 bin 589 nüfusu ile Arapçeşme, Gebze’de bulunan 31 865 nüfusu ile Osman Yılmaz mahallesi, Çayırova’da bulunan 29 bin 18 nüfusu ile Özgürlük Mahallesi, Karamürsel’de bulunan 28 bin 614 nüfusu ile 4 Temmuz Mahallesi izledi.