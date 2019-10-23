İzmit Belediyesi, sınırları içerisinde bulunan iş yerlerini kiralayacak. Aylık ve üç yıllık şekilde kiraya verilecek olan simit satış alanları, çay bahçeleri, açık depo, teknik altyapı alanları, Açık spor tesisleri otopark, spor tesisleri ve dernek lokalleri 30 Ekim Çarşamba günü açık teklif usulüyle ihale edilecek. 20 adet yerin kiralama ihalesi encümen salonunda yapılacak.
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İzmit Belediyesi’nden kiralık iş yerleri
İzmit Belediyesi bazı taşınmazlarını ihaleyle kiraya veriyor. Farklı mahallelerde bulunan 20 taşınmazını kiraya verecek olan belediye, 30 Ekim’de saat 11.00’da ihale düzenleyecek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz