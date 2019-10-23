Engin Korukır: Saygı duymuyorum

Kocaelispor’da yolların ayrıldığı teknik adam Engin Korukır, Körfez Brunga Tesisleri’nde veda toplantısı düzenledi. Psikolojisinin iyi olmadığını ifade eden Korukır “Hayatımın en üzgün zamanını yaşıyorum ve alınan karara saygı duymuyorum. Çok erkendi” dedi.

DAHA 23 MAÇ VARDI

Korukır sitem dolu basın toplantısında alınan kararın erken olduğunu belirtti ve şu düşüncelere yer verdi: Üzücü bir haftadan sonra değişik kararlar alındı. Türk futbolunda bunlar olabilir. Üzüldüğüm taraf kora kor giden bir gruptayız, üçüncüyüz ve sezonun bitimine daha 23 maç vardı. Kısacası grupta her an değişiklikler olabilir. Bu kadar erken olmamalıydı. Bunun üzerine konuşulacak bir şey yok. Hüseyin Üzülmez’i seviyorum, yönetimin kararına saygı duymak lazım belki ama kendi adıma saygı duymuyorum.

ZARAR VERDİĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM

O zaman 3 yenilgi sonra diğer gelecek olan diğer hoca da mı gidecek? İşte İngiltere ile aramızdaki fark bu. Adam 28 sene çalışıyor, bir bu kadar çalışabiliyoruz. İlk kez kulüpten ayrılmıyorum. Evet, çok üzüldüm. Geldiğim günde de demiştim, zarar verdiğimi düşündüğüm anda bırakırdım. Ama ben zarar verdiğimi düşünmüyordum. Kabul ediyorum kötü oynadık ancak haksızlığa da uğradık.

KIRILMA ANLARI

Of maçında rakip ilk yarıda 10 kişi kalacakken, 68. dakikada takımımızın en iyisi kırmızı kart gördü. O maçta amacımız beraberlik olsa inanın kalırdık, ancak ofans hamlesi yaptık, 1-0 yenildik. Tepecik maçında da kötüydük. Her şeye rağmen maç 1-1 oldu, gol de kaçırdık, ama uzatmalarda penaltıdan golü yedik. Kozan maçında takım çok istekliydi. Yendiğimiz takımlar içinde Kozan en düzgün top oynayan takımdı. Kendilerine teşekkür etmiştim zaten. Cizre deplasmanında berabere kalınca da eleştiri aldık. O maçta kaçırdığımız golleri hepimiz hatırlarız.

NE OLUR ŞU MAÇI ALIN!

14 Temmuz’da göreve başladık. Hiç bir transferimiz aramızda yoktu. 1 hafta sonra oyuncular gelmeye başladı. Hazırlık maçı sayısı sıfır. Buna rağmen kampı iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Yakup geçen yılın gol kralı. Gelmesini herkes istedi. Bekir Halefler beni aradı “Yakup istediğimiz rakamlara düştü” dedi, alındı. Birkaç futbolcu için yorumlar yapıldı ama o futbolcular takıma puanlar kazandırdı. Sezona da iyi başladık. Şu anda takım üçüncü. Lider ile 5, ikinci ile aramızda 4 puan fark var.

BİR SİRMEN BİR DE BÜYÜKAKIN

Kocaelispor’un gruptan 1. çıkacağına inancım sonsuz. Yönetimimize de teşekkür ediyorum. Sezon başından beri yoğun bir süreci lehlerine çevirdiler. Transfer yasağı başlı başlına bir işti zaten. Önemli rakamlar ödendi. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan da Allah razı olsun. Bir Sefa başkanın döneminde bir de bu dönemde en güzel dokunuşları gördük.

GİDERKEN HATIRLATIYORUM

Fatma Hanım’ı sezon öncesinde yönetimimiz ile birlikte ziyaret etmiştik. Kendisinden Yahya Kaptan’daki alt yapı tesisleri için yemekhane ve yatacak yer istemiştik. Buradan giderken de bu durumu hatırlatmak istedim. Çocuklarımızın, sporcuların gelişimi için beslenme ve dinlenme çok önemli.

TARAFTAR HER ZAMAN HAKLIDIR

Seyirci bağırır, çağırır kızamam. Son Karşıyaka maçında kaç kilometre yol geldiler, üzüldüler. Onlara hak veriyorum. Çocuklarla vedalaştım ve vedalaşmada onlara “Ne olur şu maçı alın” dedim. Yönetime “Mukavelemi tek taraflı fesih edin” dedim. Yönetici olan avukat hanıma durumu izah ettim. Allah bana haksız olarak Kocaelispor’un 5 kuruşunu nasip etmesin.

PSİKOLOJİM İYİ DEĞİL

Ne tazminatı ya! Babam mezardan çıksa beni boğar. Bende Kocaelispor’un şeref kartı var. Kızım gibi bakıyor, her sabah o kartı siliyorum. 27 yıldır hocalık yapıyorum. Tek başıma çalıştığım takımlarda Kocaelispor’a hiç rakip olmadım, olmak da istemiyorum. 2 takım şimdiden aradı. Son derece üzüntülü günler geçiriyorum. Psikolojim iyi değil. 2-3 ay dinlenmem lazım.