Yaşar Arslan: Yeni hoca en kısa sürede belli olacak

Kocaelispor’un futbol şube sorumlularından Yaşar Can Arslan, emeklerinden ötürü Engin Korukır’a teşekkür etti. Arslan öte yandan yeni teknik adamın en kısa bundan sonraki kariyerinde Korukır’a başarı diledi.

BU ŞEHRİ ÇOK İYİ BİLEN BİR TEKNİK ADAM

Sezon öncesinde bu şehri bilen, camiayı iyi tanıyan, Kocaelispor sevdalısı Engin Korukır hocamız ile anlaştık ve transfer yetkisini de ona verdik. 9 hafta sonunda geldiğimiz noktada, Engin hocamız da olmak üzere camiadaki tüm dinamikler takımın iyi oynamadığını kabul etti. Biz de yönetimdeki arkadaşlarımız ile bunu paylaşmıştık.

ALLAH YOLUNU AÇIK ETSİN

Karşıyaka maçında da tribünlerin istifa seslerinin ardından durum değerlendirmesi yaptık ve Engin hocamıza da daha fazla zarar vermemek adına ayrılık kararı aldık. Bu konuda tamamen iyi niyetli bir düşünce içerisindeydik. Engin hocamızın fedakarlıkları ortadadır. Alacaklarından feragat ederek kendisi ile anlaşma sağladık. Allah yolunu açık etsin.

TABİİ Kİ ELİMİZDE LİSTEMİZ VAR

İnanın bizler de üzülüyoruz. Bir süreçti, sona erdi. Kendisi futbolcularla da konuştu ve Erbaa maçını kazanmalarını istedi. Biz de yönetim olarak futbolcu kardeşlerimizden galibiyetler istediğimizi belirttik. İnşallah bu hafta itibari ile her şey çok daha farklı olacak. Yeni teknik adam konusunda da bu hafta olmasa da en kısa sürede anlaşma sağlanır. Tabii ki bir listemiz var. Netleşen bir şey olursa başkanımız basınımızla konuyu paylaşır.