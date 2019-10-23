Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:55 TSİ- Spor G: Bugün 15:15 TSİ

Yaşar Arslan: Yeni hoca en kısa sürede belli olacak

Kocaelispor’un futbol şube sorumlularından Yaşar Can Arslan, emeklerinden ötürü Engin Korukır’a teşekkür etti.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaelispor’un futbol şube sorumlularından Yaşar Can Arslan, emeklerinden ötürü Engin Korukır’a teşekkür etti. Arslan öte yandan yeni teknik adamın en kısa bundan sonraki kariyerinde Korukır’a başarı diledi.

 BU ŞEHRİ ÇOK İYİ BİLEN BİR TEKNİK ADAM

Sezon öncesinde bu şehri bilen, camiayı iyi tanıyan, Kocaelispor sevdalısı Engin Korukır hocamız ile anlaştık ve transfer yetkisini de ona verdik. 9 hafta sonunda geldiğimiz noktada, Engin hocamız da olmak üzere camiadaki tüm dinamikler takımın iyi oynamadığını kabul etti. Biz de yönetimdeki arkadaşlarımız ile bunu paylaşmıştık.

 ALLAH YOLUNU AÇIK ETSİN

Karşıyaka maçında da tribünlerin istifa seslerinin ardından durum değerlendirmesi yaptık ve Engin hocamıza da daha fazla zarar vermemek adına ayrılık kararı aldık. Bu konuda tamamen iyi niyetli bir düşünce içerisindeydik. Engin hocamızın fedakarlıkları ortadadır. Alacaklarından feragat ederek kendisi ile anlaşma sağladık. Allah yolunu açık etsin.

 TABİİ Kİ ELİMİZDE LİSTEMİZ VAR

İnanın bizler de üzülüyoruz. Bir süreçti, sona erdi. Kendisi futbolcularla da konuştu ve Erbaa maçını kazanmalarını istedi. Biz de yönetim olarak futbolcu kardeşlerimizden galibiyetler istediğimizi belirttik. İnşallah bu hafta itibari ile her şey çok daha farklı olacak. Yeni teknik adam konusunda da bu hafta olmasa da en kısa sürede anlaşma sağlanır. Tabii ki bir listemiz var. Netleşen bir şey olursa başkanımız basınımızla konuyu paylaşır.

 

Bugün 10:55 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kocaelispor'un yeni hocası kim olacak? mask
Kocaelispor'un yeni hocası kim olacak?
Engin Korukır resmen istifa etti! mask
Engin Korukır resmen istifa etti!
Altın: Böyle bir şey olamaz!.. mask
Altın: Böyle bir şey olamaz!..
Hayalini (Şimdilik) gerçekleştiremedi mask
Hayalini (Şimdilik) gerçekleştiremedi
Yüzde bir milyon penaltıydı mask
Yüzde bir milyon penaltıydı
Lüleburgazlılara “Meşhur” hediye mask
Lüleburgazlılara “Meşhur” hediye
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji uyardı: Kocaelililer dikkat! mask
Meteoroloji uyardı: Kocaelililer dikkat!
İntihar eden müezzin ile ilgili şok ayrıntılar mask
İntihar eden müezzin ile ilgili şok ayrıntılar
MHP Darıca İlçe Başkanı kendini vurdu mask
MHP Darıca İlçe Başkanı kendini vurdu
Yazıklar Olsun! 1-0 mask
Yazıklar Olsun! 1-0
Deprem kahininden korkutan uyarı! mask
Deprem kahininden korkutan uyarı!
Kocaeli'de aç kalan ayılar araçların önüne indi! mask
Kocaeli'de aç kalan ayılar araçların önüne indi!

GALERİ

Felaket gece kameralarda mask
Felaket gece kameralarda
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı mask
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor mask
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL