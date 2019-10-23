Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:00 TSİ- Spor

O yöneticiler kim?

Engin Korukır’ın veda toplantısında kimi söylemleri çok dikkat çekiciydi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Engin Korukır’ın veda toplantısında kimi söylemleri çok dikkat çekiciydi. Yönetim kurulundaki bazı kişileri eleştiren Korukır şu şekilde konuştu:  Kocaelispor’a çok büyük hayallerle geldim. Nasip olmadı. Yönetim içinde çok sevdiğim isimler var. Sonradan tanıdığım isimlerden birisi de Yaşar Arslan’dı. Kendisini biliyordum ama tanıdıktan sonra “İyi ki de tanımışım” dedim. Tanıdığımı sandığım isimleri ise tanımıyormuşum. Erkek gibi gelirsin “Olmuyor” dersin olur biter.

 BANA CEZA VAR O ARKADAŞA YOK

Hüseyin Üzülmez’i seviyorum. O hiç olmazsa söylüyor. Gerçekçi olayım, çok sevdiğimi sandığım isimler beni üzdü. Madem istemeyeceksin, zamanında bana “Hocam senin ile işimiz çok uzun” demeyeceksin. Gitmemi isteyen arkadaşlar içinde Payas maçında 57 yazacağına 58 yazan kulüp müdürümüz de var. Lisansları bile unutuyor. Mardin’de otobüsteyiz, hakem lisansları getiriyor. Bana ceza var, o arkadaşa yok.

Bugün 17:00 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yaşar Arslan: Yeni hoca en kısa sürede belli olacak mask
Yaşar Arslan: Yeni hoca en kısa sürede belli olacak
Kocaelispor'un yeni hocası kim olacak? mask
Kocaelispor'un yeni hocası kim olacak?
Engin Korukır resmen istifa etti! mask
Engin Korukır resmen istifa etti!
Kocaelispor’u Günaydın ve Sarman hazırladı mask
Kocaelispor’u Günaydın ve Sarman hazırladı
Altın: Böyle bir şey olamaz!.. mask
Altın: Böyle bir şey olamaz!..
Hayalini (Şimdilik) gerçekleştiremedi mask
Hayalini (Şimdilik) gerçekleştiremedi
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji uyardı: Kocaelililer dikkat! mask
Meteoroloji uyardı: Kocaelililer dikkat!
İntihar eden müezzin ile ilgili şok ayrıntılar mask
İntihar eden müezzin ile ilgili şok ayrıntılar
MHP Darıca İlçe Başkanı kendini vurdu mask
MHP Darıca İlçe Başkanı kendini vurdu
Yazıklar Olsun! 1-0 mask
Yazıklar Olsun! 1-0
Deprem kahininden korkutan uyarı! mask
Deprem kahininden korkutan uyarı!
Kocaeli'de aç kalan ayılar araçların önüne indi! mask
Kocaeli'de aç kalan ayılar araçların önüne indi!

GALERİ

Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı mask
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor mask
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar mask
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var mask
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var
O kokunun nedeni bulundu mask
O kokunun nedeni bulundu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL