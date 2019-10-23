O yöneticiler kim?

Engin Korukır’ın veda toplantısında kimi söylemleri çok dikkat çekiciydi. Yönetim kurulundaki bazı kişileri eleştiren Korukır şu şekilde konuştu: Kocaelispor’a çok büyük hayallerle geldim. Nasip olmadı. Yönetim içinde çok sevdiğim isimler var. Sonradan tanıdığım isimlerden birisi de Yaşar Arslan’dı. Kendisini biliyordum ama tanıdıktan sonra “İyi ki de tanımışım” dedim. Tanıdığımı sandığım isimleri ise tanımıyormuşum. Erkek gibi gelirsin “Olmuyor” dersin olur biter.
BANA CEZA VAR O ARKADAŞA YOK
Hüseyin Üzülmez’i seviyorum. O hiç olmazsa söylüyor. Gerçekçi olayım, çok sevdiğimi sandığım isimler beni üzdü. Madem istemeyeceksin, zamanında bana “Hocam senin ile işimiz çok uzun” demeyeceksin. Gitmemi isteyen arkadaşlar içinde Payas maçında 57 yazacağına 58 yazan kulüp müdürümüz de var. Lisansları bile unutuyor. Mardin’de otobüsteyiz, hakem lisansları getiriyor. Bana ceza var, o arkadaşa yok.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz