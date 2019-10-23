Arif Gülen’in yüzü gülmesinde kimin gülsün!

Darıca Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Arif Gülen zorlu süreci iyi atlattıklarını belirtti.

İÇİNE SİNDİREMEDİ

Geçen hafta sahasında Nazilli Belediyespor’u devirerek liderlik koltuğuna oturmanın haklı gururunu yaşayan, son maçta da deplasmanda Altındağ Belediyespor’u Ömer’in golü ile mağlup eden Darıca Gençlerbirliği’nde mucizenin mimarı Arif Gülen, sürecin çok zorlu geçtiğini belirtti. Tarihi kulübü yalnız bırakmayı içine sindiremediğini belirten genç başkan samimi duygunun karşılığını aldıklarını belirtti.

İHALE BELEDİYEYE KALACAKTI

Bugünlere kolay gelinmediğini söyleyen Gülen şu ifadelere yer verdi: Geçen sezonun devre arasında yaşanan kaos süreci Darıcalıların hafızalarında. Deyim yerindeyse ortada bir cenaze vardı ve bu cenazeyi birinin kaldırması gerekiyordu. Bu takıma sahip çıkmasaydık, Darıca Gençlerbirliği belediyenin kucağına terk edilecekti. 85 yıllık bu çınarı sahipsiz bırakmaya gönlüm razı olmadı ve bu göreve gururla talip oldum. Allah’ımıza şükürler olsun ki doğru ve samimi işlerimizin karşılığını almaya başladık.

ARİF GÜLEN’İN KULÜBÜ DEĞİL

Darıca Gençlerbirliği “Anonim Şirketi” oldu diye bu kulübü asla tekelleştirmedik. Böyle bir şey yapmayız da. Şunu herkes bilsin ki bu kulüp Arif Gülen’in değil. Bana göre kulüplerimizin kurtuluşu şirket olmaktan geçiyor. Çok yakında da AŞ. olmayan kulüp kalmayacak. TFF de bunun arkasında güçlü bir şekilde duruyor. Bu durum kimseye antipatik gelmemeli. Doğru bir yönetim tarzı ile Darıca Gençlerbirliği’ni çok daha iyi yerlere getireceğimizden şüphemiz yok.

İMKANSIZI BAŞARIYORUZ

Çok zor bir süreçten alnımızın akıyla çıktık. Çok da iyi ve kaliteli bir takım kurduk. 8.hafta itibariyle ligde liderlik koltuğunda oturduk, bu haftayı da lider geçirdik. Kadromuzun alternatifi az olduğuna dair düşünceler doğru değil. Henüz süre almayan çok önemli oyuncularımız var. U-19 takımımızda aynı şekilde önü açık olan futbolcularımız mevcut. Teknik direktörüz Özgür Vurur alt yapımızla da yakından ilgileniyor. İnanıyorum ki kısa sürede hem Darıca’ya hem de Türk futboluna hizmet edecek önemli yıldızları kazandıracağız.