Liderde çalışmalar sürüyor

Son maçında Altındağ Belediyespor’u Ömer Demircan’ın golü ile 1-0 mağlup eden Darıca Gençlerbirliği, Cumartesi günü konuk edeceği Bayrampaşaspor maçının hazırlıkları sürüyor. Sakat ve cezalı futbolcusu bulunmayan Darıca’da teknik adam Özgür Vurur alınan galibiyeti taraftara hediye etti ve Cumartesi günkü maçta Sarı Yeşillilerden destek istedi. Kaleci Alper’in yıldızlaştığı maçta takım savunmasını en iyi şekilde sahaya yansıtan Darıca Gençlerbirliği bu sezon oynadığı 9 maçta 7 galibiyet elde ederken rakip fileleri 16 kez havalandırdı.