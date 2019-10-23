Son maçında Altındağ Belediyespor’u Ömer Demircan’ın golü ile 1-0 mağlup eden Darıca Gençlerbirliği, Cumartesi günü konuk edeceği Bayrampaşaspor maçının hazırlıkları sürüyor. Sakat ve cezalı futbolcusu bulunmayan Darıca’da teknik adam Özgür Vurur alınan galibiyeti taraftara hediye etti ve Cumartesi günkü maçta Sarı Yeşillilerden destek istedi. Kaleci Alper’in yıldızlaştığı maçta takım savunmasını en iyi şekilde sahaya yansıtan Darıca Gençlerbirliği bu sezon oynadığı 9 maçta 7 galibiyet elde ederken rakip fileleri 16 kez havalandırdı.
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Liderde çalışmalar sürüyor
Son maçında Altındağ Belediyespor’u Ömer Demircan’ın golü ile 1-0 mağlup eden Darıca Gençlerbirliği, Cumartesi günü konuk edeceği Bayrampaşaspor maçının hazırlıkları sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz