Darısı Konak’ın başına!

Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’ndeki temsilcimiz Kocaeli Bayan Futbol Kulübü ilk maçında Fatih Vatanspor’u Sare Öztürk’ün yaklaşık 35 metreden attığı golle 1-0 mağlup etti. Maçın ardından büyük bir sevinç yaşayan ekibimiz tarihi sezona 3 puan ile başlamanın da ayrı bir gururunu yaşadı.

RAKİP KONAK BELEDİYE

Teknik Direktör Hasan Alemdar “Kızlarımız yine çok başarılı bir oyunun ardından İstanbullu rakibini mağlup etmeyi başardı. Bizim bütçemiz belli. Gerçekçi olayım takımımızda bütçe diye bir şey yok açıkçası. Hedefimiz ligde kalmak. Kadromuzun hemen hemen tamamı İzmitli sporculardan kurulu. Şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Yeşil Siyahlı ekibimiz ikinci maçında İzmir’e gidecek ve rakibi güçlü Konak Belediyespor olacak. Kocaeli Bayan FK’nın Milli yıldızı Melike de eski takımına rakip olacak.

2. HAFTANIN MAÇLARI

27 EKİM PAZAR (12.00)

Konak Belediye – Kocaeli Bayan FK.

Kireçburnu - Amed Sportif

Beşiktaş - Adana İY

Fatih Vatan - Ataşehir Belediye

ALG - Fomget Gençlik

Karadeniz Ereğli - Hakkarigücü