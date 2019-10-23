Darısı Konak’ın başına!

Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’ndeki temsilcimiz Kocaeli Bayan Futbol Kulübü ilk maçında Fatih Vatanspor’u Sare Öztürk’ün yaklaşık 35 metreden attığı golle 1-0 mağlup etti. Maçın ardından büyük bir sevinç yaşayan ekibimiz tarihi sezona 3 puan ile başlamanın da ayrı bir gururunu yaşadı.
RAKİP KONAK BELEDİYE
Teknik Direktör Hasan Alemdar “Kızlarımız yine çok başarılı bir oyunun ardından İstanbullu rakibini mağlup etmeyi başardı. Bizim bütçemiz belli. Gerçekçi olayım takımımızda bütçe diye bir şey yok açıkçası. Hedefimiz ligde kalmak. Kadromuzun hemen hemen tamamı İzmitli sporculardan kurulu. Şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Yeşil Siyahlı ekibimiz ikinci maçında İzmir’e gidecek ve rakibi güçlü Konak Belediyespor olacak. Kocaeli Bayan FK’nın Milli yıldızı Melike de eski takımına rakip olacak.
2. HAFTANIN MAÇLARI
27 EKİM PAZAR (12.00)
Konak Belediye – Kocaeli Bayan FK.
Kireçburnu - Amed Sportif
Beşiktaş - Adana İY
Fatih Vatan - Ataşehir Belediye
ALG - Fomget Gençlik
Karadeniz Ereğli - Hakkarigücü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz