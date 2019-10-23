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Yelkenler Gölcük’te açıldı

Gölcük Yelken Kulübü´nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ford Otosan Kupası Yelken Yarışları Kavaklı Sahili’nde yapıldı.
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Gölcük Yelken Kulübü´nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ford Otosan Kupası Yelken Yarışları Kavaklı Sahili’nde yapıldı.

 5 KULÜP 40 SPORCU

Gölcük Yelken Kulübü´nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ford Otosan Kupası Yelken Yarışları hafta sonu Kavaklı Sahili’nde gerçekleşti. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’inde yakından takip ettiği yarışlarda, Bursa’dan Burgaz Yelken Kulübü, Yalova’dan da Kaytazdere Yelken Kulübü ile birlikte 5 kulüpten 40 sporcu yer aldı.

 PROTOKOL TAM KADRO

Büyük çekişmeye sahne olan yarışlardan sonra dereceye giren sporculara madalyaları Gölcük Yelken Kulübü’nde törenle verildi. Ödül Törenine Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Ford Fabrikası Temsilcisi Semih Uzuner, Gölcük Yelken Kulübü Başkanı Nalan Gül, Federasyon Temsilcisi Harun Gökden, Gölcük Yelken Kulübü eski Başkanı Gürsel Büyük, misafir yelken kulübü başkan ve yöneticileri, sporcular ve aileler katıldı.

DERECELER

 OPTİMİST JUNİOR GENEL

 1.Ela Tırpancı (İzmitYK)

2.Yağız Tankut (BurgazYK)

3.Demir Özbal (İzmit Yelken Kulübü )

4.İlkay Emir Aydemir (Burgaz YK)

5.Uluç Koçak (GölcükYK)

 

OPTİMİST JUNİOR KIZ

1.Ela Tırpancı (İzmitYK)

2.Nur Miray Aydemir (Burgaz YK)

3.Nisan Aydemir (Kaykazdere)

 

LASER 4.7 GENEL

1.Arda Toksoy (GölcükYK)

2.Efe Kaan Çobanlar (İzmitYK)

3.Mert Tuzcu (İzmitYK)

4.Uğur Erkan (GölcükYK)

5.Uğurhan Özkan (KaykazdereYK)

 

LASER 4.7 JUNİOR

1.Efe Kaan Çobanlar (İzmit YK)

2.Uğur Erkan (GölcükYK)

3.Uğurhan Özkan (KaykazdereYK)

  OPTİMİST GENEL

1.Duru Demirdalmış (İzmitYK)

2.Can Er ( İzmitYK)

3.Azra Sevinç (BurgazYK)

4.Ela Tırpancı (İzmitYK)

5.Yağız Tankut (İzmitYK)

 OPTİMİST KIZLAR

1.Duru Demirdalmış (İzmitYK)

2.Azra Sevinç (BurgazYK)

3.Ela Tırpancı (İzmitYK)

4.Rüveyda Aytar (BurgazYK)

5. Nur Miray Aydemir (BurgazYK)

Bugün 17:00 TSİ - Spor

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