Tarihinde ilk kez bu sezon profesyonel ligde mücadele eden Belediye Derincespor, yeni teknik adam Bülent Baturman ile çıktığı ilk maçta şansız bir yenilgi aldı. İkinci yarıdaki pozisyonda Derince’de Efe düşürüldü. Önce penaltı kararı veren hakemin sonra yardımcısının uyarısı ile topu ceza sahasının dışına çıkarması da maçın da önüne geçti. Sarı Lacivertliler Cumartesi günkü Cizrespor deplasmanından alacağı galibiyet ile kendine gelmek istiyor. Belediye Derincespor 7 maçtır kazanamıyor.
Bugün 17:00 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:04 TSİ
Derince, Cizre’yi gözüne kestirdi
Tarihinde ilk kez bu sezon profesyonel ligde mücadele eden Belediye Derincespor, yeni teknik adam Bülent Baturman ile çıktığı ilk maçta şansız bir yenilgi aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz