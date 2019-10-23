DSP’li Dedeoğlu mazbatasını aldı

Mazbatasını İzmit 1. İlçe Seçim Kurulu’ndan alan İl Başkanı Dedeoğlu’na, Başkan Yardımcısı Hüseyin Tuluç, DSP Denetleme Kurulu Başkanı Acar Çakar, Disiplin Kurulu Başkanı Hülya Yıldırım, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Şinasi Yıldız, Fehmi Gökdemir, Umutcan Uz, Gülden Aynaz eşlik etti.

“DOĞRU İŞLER YAPANLARIN YANINDAYIZ”

Mazbatasını aldıktan sonra açıklama yapan İl Başkanı Dedeoğlu; “Hayırlısıyla mazbatamızı aldık. Daha önceki gibi bundan sonra hem ülkemiz hem de kentimiz için doğru işler yapmaya gayret edeceğiz. Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanı’mız ve İlçe Belediye Başkanlarımız’la uyumlu bir şekilde hareket edeceğiz. Bu kentle ilgili yapılan her doğru işte her zaman yanlarında olacağız. Yanlışlıklar varsa da onları da uygun bir dille eleştirmeye çalışacağız. Kavganın kimseye faydası yok. Herkes görevini uygun bir şekilde yapmalıdır yaparsa bundan halk kazançlı çıkar, herkes de mutlu olur” dedi.