Remzi Kaya: Belediyeler sadece tribünlere oynuyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kocaeli İl Başkanlığı bugün İzmit Cafe Sky’de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Açıklamaya BBP Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya, İl Başkan Yardımcısı Davut Eşe ve Mehmet Sait Özer, İl Kadın Kolları Başkanı Sevgi Şanlı, Alperen Ocakları Başkanı Murat Ağçay ve Derince İlçe Başkanı Yüksel Ayık katılım sağladı. İl Başkanı Remzi Kaya, 26 Ekim Cumartesi günü İzmit Fuarı Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan Genel Başkan Mustafa Destici’nin de katılacağı kongre ve geçtiğimiz gün atanan Kocaeli Alperen Ocakları Başkanı Murat Ağçay hakkında açıklamalarda bulundu.

“DİK DURUŞUNU TEBRİK EDİYORUM”

Kaya yaptığı açıklamada, “40 yıl önce başlamış olan terör belasıyla yıllardır uğraşıyoruz. Bütün yapılan operasyonlara destek verdik, desteğimizi sürdürüyoruz. Maalesef terör örgütlerinin hem dışarıda hem içeride destekçileri var. Meclisimizi kirleten, terör örgütüne destek veren milletvekilleri ve parti var. Bize göre HDP kapatılmalıdır. Genel başkanımız birkaç gün önce mecliste söz istemiştir ancak o gün HDP Grup Başkanvekili vardı, söz vermedi. Sonra tükürdüklerini yalayıp söz vermek zorunda kaldılar. Genel başkanımızın dik duruşunu tebrik ediyorum. Genel başkanımız onlara hain diye seslendi, takdirimi belirtmek istiyorum” dedi.

“VATANDAŞ HİZMET BEKLENTİSİ GÜTTÜ”

“Sorunların bir an önce giderilmesi gerekiyor” diyen Kaya, “Yerel seçimden sonra son 7 ayda hizmet anlamında, halkın sorunlarını giderme anlamında görünür hiçbir hizmet ve çalışma görmemekteyiz. Belediye başkanlarını defalarca asli görevlerine davet ettik. Cenaze, düğün dernek vb. gitmek tabi ki gerekli ancak sosyal devlet anlayışında ve hizmette herkes sınıfta kaldı. Onları görevlerine davet ediyorum. Vatandaş yerel seçimlerde sandığa giderek bunlardan hizmet beklentisi güttü. Sorunların bir an önce giderilmesi gerekiyor. Belediyeler şu anda sadece tribünlere oynuyorlar, şov yaparak belediye başkanlığı yapılacak bir iş değildir” dedi. Kongreye bütün üyeleri ve Kocaeli halkını beklediklerini belirten Kaya, 8 aydır boş olan Kocaeli Alperen Ocakları Başkanlığı görevine Murat Ağçay’ın atandığını açıkladı.

“YAPTIĞI HER DOĞRU İŞTE YANINDA OLACAĞIZ”

Kaya, Ağçay hakkında, “Şubat ayında Alperen Ocağı il başkanı bazı nedenlerden dolayı istifa etmiştir. 8 aydır Kocaeli’de Alperen Ocakları’nın il başkanı yoktu. Ankara’da genel merkeze giderek kardeşimiz hakkında yetki aldık. Murat Ağçay kardeşim Kocaeli Alperen Ocakları Başkanı olarak atandı. Ona her zaman yardımcı olacağımızı belirtmek istiyorum. Yaptığı her doğru işte yanında olacağız. Yanlışa doğru yürüdüğünü görürsek onu yanlışından alıkoyacağız. Arkadaşımızın çok güzel projeleri var” dedi.

“BU DAVA YANLIŞ KABUL ETMEZ”

Kocaeli Alperen Ocakları Başkanlığı görevine atanan Murat Ağçay, “1977 Muş doğumluyum. Halkla ilişkiler ve Kamu okudum. Alikahya’da yaşıyorum ve orada işletmem var. Böyle bir şey teklif edildiğinde çok mutlu oldum. Alperen Ocakları Genel Başkanı, yönetimine, il başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bu dava yanlış kabul etmez. Ne yapılacağı, nasıl kalkılacağı, nasıl yol yürüneceği belli olan bir dava. Şehit Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu liderliğini yaptı, biz de onun gösterdiği yoldan yürüyeceğiz. Rabbim davanın dışında hiçbir şey yapmaya izin vermesin. Bu dava bizden çok öncesine dayanıyor. Çok başkanlar geldi geçti, baki olan bu dava. Güzel projelerimiz ve düşüncelerimiz var. Dikkatleri güzel işler ve faaliyetlerle Alperen Ocakları’nın üzerine çekeceğiz” şeklinde konuştu. Konuşma sonrası İl Başkanı Remzi Kaya, atanan Kocaeli Alperen Ocakları Başkanı’na rozet takarak Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.