Kocaeli ile ilgili o rakamlar korkuttu

CHP Sanayi Komisyonu sözcüsü ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, doğalgaz ve elektrik faturasını ödeyemeyen abone sayısını sorduğu önergesine gelen yanıtları paylaştı. Bakanlığın Tarhan’a verdiği cevapta ilimiz ile ilgili rakamlar dikkat çekti. Tarhan, "Bu yıl gelen zamlarla birlikte vatandaşı kara kış bekliyor" dedi.

36 BİN KİŞİ FATURA ÖDEYEMEDİ

Son 3 yılda Kocaeli’de 12 bin kişinin elektrik faturasını hiç ödeyemediğini, faturasını ödeyemeyerek yapılandırmaya gitmek durumunda kalan elektrik abonesi sayısının 32 binin üzerinde olduğunu belirten Tarhan, son 4 ayda elektriğe yapılan yüzde 30’luk zamlar sonrası bu rakamın katlanarak artacağını söyledi. Tarhan, vatandaşın hem ısınma hem mutfağı için hayati önem taşıyan doğalgaza ilişkin rakamları da paylaşarak, Kocaeli gibi sanayi kentinde 3 yıl içinde 22 bin abonenin doğalgaz kesintisi ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

KIŞ ZOR GEÇECEK

Bu kışın vatandaş için zor geçeceğine dikkat çeken CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan “Sarayın ışıkları sönmüyor, faturaları millet tarafından ödeniyor. Sayıştay raporlarına bakıldığında aylık 806 Bin TL sadece Elektrik faturası için ödeniyor, yine yıllık ısıtma giderleri 3 Milyon TL’nin üzerinde, ancak itibardan tasarruf olmaz deniyor. Asıl itibar vatandaşlarımızın vatandaşın mutfağında ocağın çalışması, odasında ışığının yanması, kışın ortasında doğalgazının kesilmemesidir" dedi. Sadece 4 ayda hem elektrik hem doğalgaz zamlarının yüzde 30’un üzerinde olduğunu belirten Tarhan, 82 Milyon vatandaşın bu yılı zor geçireceğinin altını çizerek, bu konuda hükümet tarafından mutlaka tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.





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