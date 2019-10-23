Etçizade hayırlı olsun

Açılış kurdelesini Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral kesti. Açılışa Karamürsel ve Altınova siyasi ilçe başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etçizade Et Lokantası; ızgara çeşitleri, çorba ve tatlı çeşitlerini yiyebileceğiniz mangal lokantası, sunum ve konseptte yakaladığı yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

HAFTANIN 7 GÜNÜ AÇIK

Et ve ızgarayı akla getiren markasıyla, lezzetten ödün vermeyen, yemeye gelenleri müşteri gibi değil misafir olarak gören Muhsin Terzi ve Reşit Şahin, Balıkesir’den özenle seçilen büyük ve küçükbaş hayvanların etinden yapılan, kebap, bonfile, , kaburga, biftek, çöp şiş, pirzoladan oluşan zengin mönüsüyle göz kamaştırıyor. Etçizade’de; Haftanın 7 günü gece 24:00’e kadar hizmetin devam ettiği ocak başı ve normal masalarıyla açık-kapalı alanlarında Türk kahvesi ve sınırsız çay hizmetinden oluşan mangal keyfi mümkün.

KENDİN PİŞİR, KENDİN YE

Muhsin Terzi, “Türkiye’de son yıllarda kendin pişir kendin ye kültürü yaygınlaşmaya başladı. Konseptimize bunu da ekledik. Dileyen müşterimiz mangalın başına geçip kendi etini pişirebilir. Müşterilerimize bu imkanı da sunuyoruz. Biz misafir ağırlamayı severiz. Bütün müşterilerimiz bizim misafirlerimizdir. Burası onların mekanı. Vatandaşlarımıza en iyi kalitede hizmet vermek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tüm Kocaeli, Karamürsel, Altınova, Yalova halkını mangal’a davet ediyorum’ dedi. Rezervasyonlar için 0226 504 04 44 yada GSM.; 0530 586 14 44 nolu telefonlarından yapılabileceği belirtildi.