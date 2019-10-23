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Yıldız Entegre, İntermob Fuarı’na damga vurdu

Orman ürünleri sektörünün global oyuncusu Yıldız Entegre, 12-16 Ekim tarihleri arasında, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen “22. Intermob Mobilya Fuarı”nda yenilikçi ürün ve hizmetlerini ziyaretçilerle buluşturdu.
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Orman ürünleri sektörünün global oyuncusu Yıldız Entegre, 12-16 Ekim tarihleri arasında, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen “22. Intermob Mobilya Fuarı”nda yenilikçi ürün ve hizmetlerini ziyaretçilerle buluşturdu. “Ağacın İzinde” felsefesini taşıyan modern bir mimariye sahip standıyla dikkatleri çeken Yıldız Entegre, doğal, dekoratif ve sıcak yaşam alanları sunan “Yıldız Home ve Yıldız Trend” markaları altındaki ürünlerini sektör profesyonelleri ve iş ortaklarına tanıttı. Yıldız Entegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin, ürün portföyünü belirlerken tasarım dünyasının tüm ihtiyacını karşılayabilecek çeşit ve nitelikte dekorlara odaklandıklarını belirti.

Bugün 11:45 TSİ - Ekonomi

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