GEBKİM anaokulu için imzalar atıldı

Dilovası Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve GEBKİM Vakfı tarafından üçlü protokol imzalandı. İmza törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve GEBKİM Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı ile AKP Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut'ta katıldı.

ÇALIŞAN KADIN SAYISI ARTACAK

Vali Hüseyin Aksoy protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, “Bugün Dilovası bölgemizde GEBKİM Organize Sanayi Bölgesi tarafından yapılması planlanan anaokulunun imza protokolünü gerçekleştirdik. Özellikle organize sanayi bölgelerimizde çalışan kadın sayısının arttırılması, kadın istihdamının daha üst noktalara taşınması bakımından bu bölgelerimize yakın ya da bölgelerimizin içerisinde anaokullarının yapılmasını arzu ettik. Anaokulunu en kısa zamanda hizmete sokabilecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

MODERN BİR ANAOKULU

İmzalanan protokol çerçevesinde GEBKİM Vakfı tarafından inşa edilecek ve 1.700 metrekare bahçe ile açık alana sahip olacak olan anaokulunda, 120 kişilik 6 derslik, eğitim salonu, uyku ve oyun odaları olacak. Başkan Hamza Şayir, “Çocuklarımızı seviyoruz. Eğitimin önemini biliyoruz. Dilovası’nın eğitimle yükseleceğinin farkındayız. İlçemize modern bir anaokulu kazandıracağız” şeklinde konuştu.