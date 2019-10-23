Eski Başsavcı davası yine ertelendi

Eski Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük’e, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Erdal Yücel ve Cumhuriyet Savcısı Serhat Tütüncü tarafından dava açılmıştı. Haklarında ‘FETÖ ile irtibatlı oldukları’ iddiasıyla ihbar mektubu yazdırarak savcılığa gönderdiği iddiasıyla açılan 9 10 bin TL’lik tazminat davası bugün Kocaeli 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmeye devam edildi.
AKIBETİ SORULMUŞTU
Bir önceki duruşmada mahkeme, HSK’ya yazı yazılarak, davalı Mustafa Küçük hakkında başlatılan soruşturma dosyasının akıbetinin sorulmasını talep etmişti. Bugün görülen davada HSK’dan cevap gelmediği görülmesi üzerine ve ayrıca kurumlardan beklenen diğer taleplere cevap verilmemesi nedeniyle dava ileri bir tarihe ertelendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz