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Eski Başsavcı davası yine ertelendi

Başsavcı vekili ve savcı hakkında FETÖ ile irtibatlı olduklarına dair asılsız ihbar mektubu yazdırdığı iddiasıyla yargılanan eski Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük’e açılan tazminat davasının duruşması bugün Kocaeli 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Nazım Özgün Erbulan
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Eski Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük’e, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Erdal Yücel ve Cumhuriyet Savcısı Serhat Tütüncü tarafından dava açılmıştı. Haklarında ‘FETÖ ile irtibatlı oldukları’ iddiasıyla ihbar mektubu yazdırarak savcılığa gönderdiği iddiasıyla açılan 9 10 bin TL’lik tazminat davası bugün Kocaeli 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmeye devam edildi.

AKIBETİ SORULMUŞTU

Bir önceki duruşmada mahkeme, HSK’ya yazı yazılarak, davalı Mustafa Küçük hakkında başlatılan soruşturma dosyasının akıbetinin sorulmasını talep etmişti. Bugün görülen davada HSK’dan cevap gelmediği görülmesi üzerine ve ayrıca kurumlardan beklenen diğer taleplere cevap verilmemesi nedeniyle dava ileri bir tarihe ertelendi. 

Bugün 11:50 TSİ - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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