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ADD İzmit Şubesi Selanik yolcusu

Atatürkçü Düşünce Derneği İzmit Şubesi ve İzmit Belediyesi’nin ortaklaşa açtığı Atatürk ve Cumhuriyet Sergisi dün İzmit Sanat Sokağı Belediye Standları’nda açıldı. ADD Şube Başkanı Ahmet Kavaz; 8-10 Kasım tarihlerinde Ata’nın doğduğu yer Selanik’e gideceklerini söyledi

Yasemin Kaya
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Atatürk’ün kendi el yazısından oluşan vasiyetinin, Atatürk rozetlerinin, hatıralarından oluşan fotoğraflarının bulunduğu sergi hakkında konuşan Başkan Kavaz; “Biz Atamız için açtığımız sergimizi, her milli bayramda yaparak gelenekselleştirdik. Bu kez İzmit Belediyesi’yle ortak hazırladığımız bu sergimizi halkımıza tanıtacağımız için de çok mutluyuz. Ayrıca şube olarak 8-10 Kasım tarihleri arasında Selanik yolcusuyuz. Atamızın doğduğu eve giderek, ölüm yıldönümünde evinde anacağız” şeklinde konuştu.

 “OKULLARA ÇAĞRIMIZ VAR”

Kocaeli’de ilk defa  yapılan bir projeye değinen Kavaz; “Biz Kocaeli’de okullarda ilk kez yapılacak olan bir uygulamanın öncüsü olmaya başladık. Başiskele’de Yediiklim Okulları gibi bazı  okullarda Atamızın Nutuk eserini, sesli ve görüntülü olarak öğretmenlerimize ulaştırmaya başladık. Buradan ilimizdeki okullara sesleniyorum, isteyen derneğimize ulaşabilir, onlara da öğrencilerimize Nutuk eserini sesli ve görüntülü izletmeleri konusunda yardımcı olabiliriz” şeklinde konuştu.

 

Bugün 11:52 TSİ - Gündem

Muhabir Yasemin Kaya

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