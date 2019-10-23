ADD İzmit Şubesi Selanik yolcusu

Atatürk’ün kendi el yazısından oluşan vasiyetinin, Atatürk rozetlerinin, hatıralarından oluşan fotoğraflarının bulunduğu sergi hakkında konuşan Başkan Kavaz; “Biz Atamız için açtığımız sergimizi, her milli bayramda yaparak gelenekselleştirdik. Bu kez İzmit Belediyesi’yle ortak hazırladığımız bu sergimizi halkımıza tanıtacağımız için de çok mutluyuz. Ayrıca şube olarak 8-10 Kasım tarihleri arasında Selanik yolcusuyuz. Atamızın doğduğu eve giderek, ölüm yıldönümünde evinde anacağız” şeklinde konuştu.

“OKULLARA ÇAĞRIMIZ VAR”

Kocaeli’de ilk defa yapılan bir projeye değinen Kavaz; “Biz Kocaeli’de okullarda ilk kez yapılacak olan bir uygulamanın öncüsü olmaya başladık. Başiskele’de Yediiklim Okulları gibi bazı okullarda Atamızın Nutuk eserini, sesli ve görüntülü olarak öğretmenlerimize ulaştırmaya başladık. Buradan ilimizdeki okullara sesleniyorum, isteyen derneğimize ulaşabilir, onlara da öğrencilerimize Nutuk eserini sesli ve görüntülü izletmeleri konusunda yardımcı olabiliriz” şeklinde konuştu.