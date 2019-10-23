İzmit Belediyesi’nden çiftçiye destek

İmamoğlu’nun sütlerin bir bölümünün İzmit’ten alınması talimatı üzerine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet konuyla ilgili planlama toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Kocaeli Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Cemil Gülfem, Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı Rasim Özkul, İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Dilek Yalçın ve Cem Güler, Koordinatörler Hakan Özkum ve Sercan Al, İzmit Belediyesi Meclis üyesi Çetin Sarıca, Ziraat Mühendisi Pınar Atabay ve birim sorumluları katıldı.

"DESTEK OLACAĞIM DEDİ VE OLDU"

Toplantıda konuşan Hürriyet, “Biliyorsunuz Ekrem Başkanımızın İstanbul’da bir Halk Süt projesi var. Biz de kendisiyle görüştük ve sütlerin İzmitli süt üreticilerinden alınabileceğini ifade ettik. Bize gayet olumlu yaklaştı ve İstanbul için kullanılacak sütlerin bir kısmını İzmitli üreticilerden alınabileceğini söyledi. Biz de hemen planlama içerisinde girdik. Daha pek çok konuda Ekrem Başkanımızla birlikte hareket edeceğiz. Bu sadece bir adım. İzmitli süt üreticisinin de İstanbul halk süt projesinde bir emeği olacağı için çok mutluyum” açıklamasında bulundu.