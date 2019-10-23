SP’li Korkmaz: Gebze’nin en aktif partisi olacağız

Genel Merkez Olağan Kongresi için hazırlıklarının sürdüğünü belirten Korkmaz, “3 Kasım tarihi bir gün olacak. Türk siyasetinde yeni bir dönüm noktası olacak” dedi. Saadet Partisi Gebze İlçe Teşkilatı olarak da yeni döneme hazır olduklarını vurgulayan Necati Kormaz, "Biz de Gebze İlçe Teşkilatı olarak, bu yeni döneme, bu yeni siyasi atmosfere uygun olarak hazırlıklarımızı yaptık, yapıyoruz. Bütün Gebzelileri kucaklayacağız. Gebze’nin de en aktif parti biz olacağız. Saadet Partisi’nin önlenemez yükselişinde başı çeken teşkilat olacağız" dedi.