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İki ilçede kara propaganda operasyonu! 4 gözaltı

Barış Pınarı Operasyonu kapsamında kara propaganda yaptığı öne sürülen 4 kişi operasyonla gözaltına alındı.
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TSK tarafından  9 Ekim tarihinde Suriye'nin Kuzeyinde, Fırat Nehrinin doğusunda yuvalanmaya çalışan PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nı gölgeleyebilmek, kara propaganda yaparak örgütün talimat amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kitleleri sokağa çekmek amacıyla sosyal medya platformlarından terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen Körfez ve Darıca ilçelerinde ikamet eden 4 şahıs hakkında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’nce bugün saat 06.00 da eş zamanlı operasyon yapıldı.  Operasyon sonucunda yakalanan 4 şahsın ikametlerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca bu tabancalara ait 2 adet şarjör ve toplam 51 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramalarda kitap, dergi ve dijital materyallere el konuldu.

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