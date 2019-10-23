Sakarya Üniversitesi'nde öğrenim gören Kocaelili öğrenciler, otobüsün Halkevi durağından geçmemesi nedeniyle mağdur olduklarını ve bu konuda bir düzenleme talep ettiklerini söyledi. Konu hakkında gazetemize ulaşan öğrenciler, otobüsün Halkevi durağından geçmesi durumunda daha fazla öğrenciye hizmet verebileceğinin altını çizdi.
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Öğrencilerden 'Halkevi'nden de geçsin' talebi
Sakarya Üniversitesi'nde okuyan Kocaelili öğrenciler, Sakarya'ya giden 280 numaralı hattın Halkevi'nden geçmesini istiyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz