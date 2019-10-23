Öğrencilerden 'Halkevi'nden de geçsin' talebi

Sakarya Üniversitesi'nde öğrenim gören Kocaelili öğrenciler, otobüsün Halkevi durağından geçmemesi nedeniyle mağdur olduklarını ve bu konuda bir düzenleme talep ettiklerini söyledi. Konu hakkında gazetemize ulaşan öğrenciler, otobüsün Halkevi durağından geçmesi durumunda daha fazla öğrenciye hizmet verebileceğinin altını çizdi.