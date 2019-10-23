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Otobüslerde para alınmayacak

11 Kasım itibariyle Gebze, Darıca ve Çayırova'da da paralı biniş kaldırılacak

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Kocaeli genelinde hizmet veren toplu taşıma araçları, 2009 yılından itibaren kademeli olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin elektronik ücret toplama (KentKart) sistemine geçmeye başladı. KentKart sistemine geçişle birlikte kademeli olarak paralı binişler kaldırıldı ve bu gün itibariyle araçların yüzde 90’ı da bu sistemi kullanmaya başladı. İzmit-Derince ve Körfez ilçelerinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında paralı binişler daha önce kaldırılmıştı, 01 Kasım Cuma gününden itibaren de Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova ilçelerinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında paralı binişler kaldırılacak.

1 TL İLAVE ÜCRET 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KentKart sistemine geçiş yaptıktan sonra araçlardaki nakit paralı binişler kademeli olarak kaldırılmaya başlandı. İzmit-Derince ve Körfez'de uygulanmaya başlayan sistem 1 Kasım 2019 Cuma gününden itibaren de Gebze-Darıca-Dilovası-Çayırova ilçelerinde de hizmete tamamen geçecek. 1 Kasım Cuma gününden itibaren vatandaşlar, bu ilçelerden toplu taşıma araçlarına bindiklerinde KentKart kullanacak. Uygulamada toplu taşıma araçlarını para ile biniş yapmak isteyen
vatandaşlar, araç içerisinde şoför kartıyla normal kartlı biniş ücretine ilave 1 TL fark ödeyerek toplu taşıma hizmetlerinden faydalanabilecek. 

UYARIDA BULUNULDU 

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki taşımacılara sürücülerini bilgilendirmeleri ve vatandaşlara yardımcı olmaları için uyarılarını yaptı. Büyükşehir ayrıca elektronik ücret toplama sisteminin işleticisine bölgede gerekli tedbirleri almaları; bayilik sayılarını arttırmaları, otomatik dolum cihaz sayılarını arttırmaları hususunda gerekli önlemlerin alınmasını sağladı.

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