Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Cami Mahallesi Göktaş Sokak’ta akraba oldukları ve daha önceden aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kavganın ardından emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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Silahlı kavgada aile üyeleri serbest bırakıldı
Darıca'da akraba oldukları öne sürülen iki grup arasında çıkan silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 7 kişi serbest bırakıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz