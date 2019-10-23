İzmit Belediye’de Courtney Williams sevinci!

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor’da Dünyaca ünlü yıldız basketbolcu Courtney Willams sevinci yaşanıyor.

ADANA MAÇINDA SAHADA

WNBA finalisti Connetticut Sun’da forma giyen ve İzmit Belediyespor’un dev rakiplerine çalım atarak kadrosuna kattığı oyun kurucu Courtney Willams İzmit’e geldi ve takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Burada fotoğraf çekimlerine katılan Willams özel işleri nedeni ile ABD’ye döndü. Pazar günü tekrar Türkiye’ye gelecek olan 1994 doğumlu basketbolcu Pazartesi günü saat 14.00’te İzmit Atatürk Spor Salonu’nda başlayacak olan Adana Basketbol maçında sahadaki yerini alabilecek.

MORALLER SÜPER

Willams bu sezon Connetticut Sun’da 14.2 sayı, 5.6 ribaunt ve 3.9 asistlik bir ortama ile mücadele etti. Jonquel Jones ile takımın sayı yükünü çeken Courtney’in İzmit ekibine çok önemli katkılar sağlayacağı düşünülüyor. Öte yandan sezonun ikinci maçında Beşiktaş’ı deplasmanda 89-88 mağlup eden galibiyet ile tanışan İzmit Belediye Gençlik ve Basket’te galibiyetin sevinci yaşanıyor. Atatürk Spor Salonu’ndaki antrenmanda Mavi Yeşilli ekibimizin moralinin çok iyi olduğu dikkatlerden kaçmadı.

KOŞTUR’DAN DAVET VAR

Genç ve başarılı antrenör Erkan Metin denetiminde çalışan kızlar haftanın ilk antrenmanını yine yoğun geçirdi. Oyun sistemi ve varyasyonlarını çalışan ekibimiz, yüksek tempolu koşular ve top çalışması ile antrenmanı tamamladı. Takımın antrenmanına Türkiye Basketbol Federasyonu görevlileri geldi ve teknik ekip ile sporcuları özel olarak fotoğrafladı. Çekilen fotoğrafların federasyonun resmi internet sitesinde yayınlanacağı belirtildi. Başkan Uğur Koştur, tüm İzmitli basketbolseverleri Pazartesi günkü maça davet ederken, Beşiktaş galibiyetinden ötürü takımı kutladı.