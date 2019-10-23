Başiskele Birlikspor U-14 çok iyi yolda

Başiskele de yeni kurulan Başiskele Birlik Spor Kulübü katıldığı U-12, U-14 ve U-16 liglerinde dikkat çeken sonuçlar alıyor. U-14 E Grubu’nda kendisi gibi şampiyonluk mücadelesi veren Gölcük Karadenizspor’u 2-1 yenen ve üst sıralardaki yerini sağlamlaştıran Başiskele temsilcilerinde goller Eren Karakaya ve Faruk Yıldırım’dan geldi.
İLİMTEPE KULLAR LİDER
Maç sonunda büyük bir sevinç yaşayan Başiskele Birlikspor takımı ve yönetimi adına konuşan Alaattin Emiral “Kulübümüz olarak altyapıya çok önem veriyoruz. Ahmet Fevzi Danabaş hocamızla amatör liglerde çok başarılı olacağımıza inanıyoruz” diye konuştu. E Grubu’nda İlimtepe Kullar lider, Başiskele Birlik ikinci ve Gölcük Karadenizspor ise üçüncü sırada bulunuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz