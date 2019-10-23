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Ece Tekmen’in vefası

ocaeli Bayan Futbol Kulübü’nün başarılı orta saha oyuncularından Ece Tekmen, U-19 Milli takımının Portekiz ile oynadığı maçta talihsiz bir pozisyon yaşadı.

Ahmet AKAY
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Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nün başarılı orta saha oyuncularından Ece Tekmen, U-19 Milli takımının Portekiz ile oynadığı maçta talihsiz bir pozisyon yaşadı. Ece’nin üzerine rakibi düşünce genç yıldızın sağ ayak çapraz bağları koptu. İstanbul Acıbadem Hastanesi’nde başarılı bir ameliyat geçiren Tekmen arkadaşlarını yalnız bırakmıyor. Tüm maçları yerinde izleyen 2002’li kaptan, sevinçlere de ortak oluyor.

 HER ŞEY YOLUNDA

Ocak ya da Şubat 2020’de sahalara döneceği düşünülen Ece Tekmen “Sakatlığımı dert etmiyorum. Milli takımımız iyi olsun bana yeter. Şükürler olsun ki her şey yolunda ilerliyor. Ameliyatı yapan hocama, Milli takım yetkililerine ve kulübüme desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. İnşallah birkaç ay sonra sahalara döndüğümde hem Milli takımımıza hem de Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’müze katkı sunmaya devam edeceğim” dedi.

Bugün 17:00 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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