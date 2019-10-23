Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:54 TSİ- Asayiş G: Bugün 13:58 TSİ

Aileyi ezip durmadan kaçtı! Serbest bırakıldı

Derince’de önce gün akşam saatlerinde 7 aylık bebekleri ile birlikte gezen çifte İhsan D.’nin kullandığı otomobil çarptı. Olayda baba ve kızı ağır yaralanırken sürücü ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Olay önceki gün akşam saatlerinde Derince Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre otomobiliyle hızla gittiği öne sürülen İhsan D.’nin kullandığı 41 EV 655 plakalı otomobil, kontrolden çıkmasının ardından yol kenarında bulunan Murat Demirkır (37), Günay Demirkır (31) ve 7 aylık kızları Özay Demirkır’a çarptı.

VATANDAŞLAR GÖTÜRDÜ

Kaza sonrası sürücü olay yerinden hızla kaçarken, vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar durumu ağır olan baba Murat Demirkır ve 7 aylık kızı Özay Demirkır’ı araçla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürürken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Günay Demirkır’a ilk müdahalesini yapmasının ardından aynı hastaneye götürdü. 

SERBEST BIRAKILDI

Baba ve kızı yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken, polis çarpıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kaçarken düşürdüğü plakadan yola çıkan ekipleri, İhsan D. İsimli şahsı evinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın 1,28 promil alkollü olduğu öne sürülürken emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Bugün 13:54 TSİ - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

O sitelerde durmak için kira ödüyorlar mask
O sitelerde durmak için kira ödüyorlar
MHP Darıca İlçe Başkanı kendini vurdu mask
MHP Darıca İlçe Başkanı kendini vurdu
İntihar eden müezzin ile ilgili şok ayrıntılar mask
İntihar eden müezzin ile ilgili şok ayrıntılar
Polis memuru hayatını kaybetti mask
Polis memuru hayatını kaybetti
Müezzin camide kendini astı! mask
Müezzin camide kendini astı!
Hereke'de trafik felç oldu mask
Hereke'de trafik felç oldu
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji uyardı: Kocaelililer dikkat! mask
Meteoroloji uyardı: Kocaelililer dikkat!
İntihar eden müezzin ile ilgili şok ayrıntılar mask
İntihar eden müezzin ile ilgili şok ayrıntılar
MHP Darıca İlçe Başkanı kendini vurdu mask
MHP Darıca İlçe Başkanı kendini vurdu
Yazıklar Olsun! 1-0 mask
Yazıklar Olsun! 1-0
Deprem kahininden korkutan uyarı! mask
Deprem kahininden korkutan uyarı!
Kocaeli'de aç kalan ayılar araçların önüne indi! mask
Kocaeli'de aç kalan ayılar araçların önüne indi!

GALERİ

Felaket gece kameralarda mask
Felaket gece kameralarda
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı mask
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor mask
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL