Olay önceki gün akşam saatlerinde Derince Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre otomobiliyle hızla gittiği öne sürülen İhsan D.’nin kullandığı 41 EV 655 plakalı otomobil, kontrolden çıkmasının ardından yol kenarında bulunan Murat Demirkır (37), Günay Demirkır (31) ve 7 aylık kızları Özay Demirkır’a çarptı.
VATANDAŞLAR GÖTÜRDÜ
Kaza sonrası sürücü olay yerinden hızla kaçarken, vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar durumu ağır olan baba Murat Demirkır ve 7 aylık kızı Özay Demirkır’ı araçla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürürken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Günay Demirkır’a ilk müdahalesini yapmasının ardından aynı hastaneye götürdü.
SERBEST BIRAKILDI
Baba ve kızı yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken, polis çarpıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kaçarken düşürdüğü plakadan yola çıkan ekipleri, İhsan D. İsimli şahsı evinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın 1,28 promil alkollü olduğu öne sürülürken emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz