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İzmit'te otobüste akıl almaz hile

Otobüslerde para alma uygulaması kalkarken, bir vatandaş da şikayetini dile getirdi

Barış Yahya ÇİNÇİN
Barış Yahya ÇİNÇİN Tüm Haberleri
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11 Kasım itibariyle Darıca, Çayırova ve  Gebze'de otobüslerde para alınmayacak. Bunun üzerine bir vatandaş, İzmit'te başına gelen olayı anlattı. Buna göre, öğrenciliğinin ilk gününde İstanbul'dan İzmit'e geldiğini aktaran ismini vermek istemeyen vatandaş, Umuttepe'ye çıkarken ilginç bir olayla karşılaştığını anlattı. Henüz kartı olmadığı için şoföre 20 TL verdiğini söyleyen öğrenci, şoförün bozuk olmadığını söyleyerek, 20 liranın üstünü vermediğini anlattı.  

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Muhabir Barış Yahya Çinçin

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Yorumlar

(2)
02

Özgur - Böyle bir şeyi ogrenci kardeşimize nasıl yaparlar? Yatacak yerleri yok bunların! Plakasini aldi ise kamera kayıtlarından olay incelenir ve şoför hakkında gereken işlemler yapılır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Ekim 15:02
01

Babacan - Vermediyse isteseydi hakkını aramayanın dert yanması yanlış iste vermezse git yetkili yerlere şikayet et

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Ekim 15:02

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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