11 Kasım itibariyle Darıca, Çayırova ve Gebze'de otobüslerde para alınmayacak. Bunun üzerine bir vatandaş, İzmit'te başına gelen olayı anlattı. Buna göre, öğrenciliğinin ilk gününde İstanbul'dan İzmit'e geldiğini aktaran ismini vermek istemeyen vatandaş, Umuttepe'ye çıkarken ilginç bir olayla karşılaştığını anlattı. Henüz kartı olmadığı için şoföre 20 TL verdiğini söyleyen öğrenci, şoförün bozuk olmadığını söyleyerek, 20 liranın üstünü vermediğini anlattı.
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İzmit'te otobüste akıl almaz hile
Otobüslerde para alma uygulaması kalkarken, bir vatandaş da şikayetini dile getirdi
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Yorumlar
(2 )
Özgur - Böyle bir şeyi ogrenci kardeşimize nasıl yaparlar? Yatacak yerleri yok bunların! Plakasini aldi ise kamera kayıtlarından olay incelenir ve şoför hakkında gereken işlemler yapılır.
Babacan - Vermediyse isteseydi hakkını aramayanın dert yanması yanlış iste vermezse git yetkili yerlere şikayet et
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