İzmit'te otobüste akıl almaz hile

11 Kasım itibariyle Darıca, Çayırova ve Gebze'de otobüslerde para alınmayacak. Bunun üzerine bir vatandaş, İzmit'te başına gelen olayı anlattı. Buna göre, öğrenciliğinin ilk gününde İstanbul'dan İzmit'e geldiğini aktaran ismini vermek istemeyen vatandaş, Umuttepe'ye çıkarken ilginç bir olayla karşılaştığını anlattı. Henüz kartı olmadığı için şoföre 20 TL verdiğini söyleyen öğrenci, şoförün bozuk olmadığını söyleyerek, 20 liranın üstünü vermediğini anlattı.