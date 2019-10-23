Tek kelime bilmiyordu, şimdi servet kazanıyor!

Henüz 5 yaşındayken ülkesini terk ederek ABD'ye geldi. Şimdi paraya para demiyor. Ülkesi Küba'yı terk ederek çocuk yaşta Miami'ye yerleşen Amanda Diaz'ın, şu anda Instagram'da 424 bin, YouTube'da ise 467 bin takipçisi bulunuyor. Gelecek yıl dünyayı gezme planları yapan Amanda, müstakil bir eve yerleşmenin hayallerini kuruyor. Sosyal medyada gittikçe ünlenmeye başlayan 18 yaşındaki "güzellik gurusu", şimdilik kiraladığı mütevazı apartman dairesinde yaşıyor. Gelecek yıl dünyayı gezme planları yapan Amanda, müstakil bir eve yerleşmenin hayallerini kuruyor. Gelecek yıl dünyayı gezme planları yapan Amanda, müstakil bir eve yerleşmenin hayallerini kuruyor. 1991 yılında Küba'da yaşanan ekonomik kriz nedeniyle, Amanda'nın ailesi zor günler yaşamış.1991 yılında Küba'da yaşanan ekonomik kriz nedeniyle, Amanda'nın ailesi zor günler yaşamış. Daily Star gazetesine konuşan Amanda, "Benim için Miami gibi bir şehirde yaşamak büyük bir yenilikti. Alışmam ve adapte olmam zaman aldı" diyor. Küba'dayken ailesinin tıp alanında bir kariyeri olduğunu anlatan Amanda, ABD'de denklik lisansı almaları zaman aldığı için kalifiye işler yapmakta zorlandıklarını anlattı. Amanda, "Zaman zaman ağladıklarını duyardım. Ben ve kardeşim için zor zamanlardı" diyerek o günleri anımsıyor. Küçük yaşlarda makyaj konusuna yoğun ilgi duyduğunu fark eden Amanda, henüz 13 yaşındayken çalışmaya başlamış. Düğünlerde ve etkinliklerde makyöz olarak çalışmaya başlayan genç kız, küçük yaşta çalışmaya başladığı için çok mutlu olduğunu söylüyor.

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