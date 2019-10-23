"Müşterilerimizin taleplerini önemsiyoruz"

Sözlerine devam eden Akkurt ;“Leman Kültür Kocaeli’yi herkesin özlemle beklediği, huzurlu bir işletme haline getirmenin gururunu yaşıyoruz. En çok bizlere gelen taleplerin başında işletmemizin dizayn değişikliğiydi. İşletmemizi yeni ısıtma sistemimiz ile sonbahar-kış aylarında da gelinebilecek bir mekân haline getirdik. Zamanında damsız girişleri kontrol etme gerekliğini yaşadık. Fakat müşterisini düşünen işletme olarak gelen talep ve istekler üzerine bu uygulamayı kısa zamanda kaldırdık. Şuan artık öyle bir uygulamamız bulunmamakta olup, her müşterimiz gönül rahatlığı ile işletmemize gelebilir. Bundan sonra da gelebilecek müşterilerimizin taleplerini de yine bu titizlikle inceleyip bölgede müşterisini düşünen işletme olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Her bütçeye uygun Kahvaltı seçenekleri

Müşteri taleplerine önem verdiğini her şekilde müşterisine gösteren Leman Kültür Kocaeli’de Kahvaltı talepleri de unutulmamış. İşletmede her bütçeye uygun 14,50 TL’den başlayan fiyatlarla kahvaltı çeşitleri de sunulmaktadır.