Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:57 TSİ- Yaşam G: Bugün 15:01 TSİ

"Müşterilerimizin taleplerini önemsiyoruz"

Leman Kültür Kocaeli’nin işletmecisi İlhan Akkurt, “ Müşterilerimizin talep ve arzuları bizim için çok önemli. Bizler işletme olarak müşterilerimizden gelen görüşleri değerlendirerek ilerliyor ve kendimizi onların talepleri doğrultusunda şekillendiriyoruz.“ dedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Sözlerine devam eden Akkurt ;“Leman Kültür Kocaeli’yi herkesin özlemle beklediği, huzurlu bir işletme haline getirmenin gururunu yaşıyoruz. En çok bizlere gelen taleplerin başında işletmemizin dizayn değişikliğiydi. İşletmemizi yeni ısıtma sistemimiz ile sonbahar-kış aylarında da gelinebilecek bir mekân haline getirdik. Zamanında damsız girişleri kontrol etme gerekliğini yaşadık. Fakat müşterisini düşünen işletme olarak gelen talep ve istekler üzerine bu uygulamayı kısa zamanda kaldırdık. Şuan artık öyle bir uygulamamız bulunmamakta olup, her müşterimiz gönül rahatlığı ile işletmemize gelebilir. Bundan sonra da gelebilecek müşterilerimizin taleplerini de yine bu titizlikle inceleyip bölgede müşterisini düşünen işletme olmaya devam edeceğiz.” dedi. 

Her bütçeye uygun Kahvaltı seçenekleri

Müşteri taleplerine önem verdiğini her şekilde müşterisine gösteren Leman Kültür Kocaeli’de Kahvaltı talepleri de unutulmamış. İşletmede her bütçeye uygun 14,50 TL’den başlayan fiyatlarla kahvaltı çeşitleri de sunulmaktadır.

Bugün 14:57 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ercan Türel hayatını kaybetti mask
Ercan Türel hayatını kaybetti
Baba yüreği evlat acısına dayanamadı mask
Baba yüreği evlat acısına dayanamadı
Baba ve oğul toprağa verildi mask
Baba ve oğul toprağa verildi
Alişan Pehlivanlı vefat etti mask
Alişan Pehlivanlı vefat etti
Suadiyeli eski muhtar hayatını kaybetti mask
Suadiyeli eski muhtar hayatını kaybetti
Metin Kılıç hayatını kaybetti mask
Metin Kılıç hayatını kaybetti
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji uyardı: Kocaelililer dikkat! mask
Meteoroloji uyardı: Kocaelililer dikkat!
İntihar eden müezzin ile ilgili şok ayrıntılar mask
İntihar eden müezzin ile ilgili şok ayrıntılar
MHP Darıca İlçe Başkanı kendini vurdu mask
MHP Darıca İlçe Başkanı kendini vurdu
Yazıklar Olsun! 1-0 mask
Yazıklar Olsun! 1-0
Deprem kahininden korkutan uyarı! mask
Deprem kahininden korkutan uyarı!
Kocaeli'de aç kalan ayılar araçların önüne indi! mask
Kocaeli'de aç kalan ayılar araçların önüne indi!

GALERİ

Felaket gece kameralarda mask
Felaket gece kameralarda
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı mask
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor mask
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL