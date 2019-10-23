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WhatsApp'ta güncellemeler belli oldu

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a gelecek yeni güncellemeler belli oldu...
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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a gelecek yeni güncellemeler belli oldu. WhatsApp'ın en son beta güncellemesi, hem Android hem de iOS platformları için pek çok yenilik içeriyor. WhatsApp'ın bir sonraki güncellemesiyle kullanıcılarına sunacağı özelliklerin tümü ortaya çıktı. Yeni sürüm ile WhatsApp 'Dark Mode'a (karanlık mod) ve karanlık bildirim mesajlarına kavuşacak. Bir başka yenilik ile sessize alınan kişilerin durum güncellemeleri de gizlenmiş olacak. Sputnik’in aktardığına göre yeni güncelleme ile birlikte artık kullanıcılar kendini imha eden mesajları kullanabilecek. Yeni dönemde WhatsApp başlangıç ekranına kavuşacak. 'Splash Screen' olarak adlandırılan bu özellik ile uygulama ilk kez başlatıldığında, ekranda bir WhatsApp logosu belirecek.

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