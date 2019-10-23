Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a gelecek yeni güncellemeler belli oldu. WhatsApp'ın en son beta güncellemesi, hem Android hem de iOS platformları için pek çok yenilik içeriyor. WhatsApp'ın bir sonraki güncellemesiyle kullanıcılarına sunacağı özelliklerin tümü ortaya çıktı. Yeni sürüm ile WhatsApp 'Dark Mode'a (karanlık mod) ve karanlık bildirim mesajlarına kavuşacak. Bir başka yenilik ile sessize alınan kişilerin durum güncellemeleri de gizlenmiş olacak. Sputnik’in aktardığına göre yeni güncelleme ile birlikte artık kullanıcılar kendini imha eden mesajları kullanabilecek. Yeni dönemde WhatsApp başlangıç ekranına kavuşacak. 'Splash Screen' olarak adlandırılan bu özellik ile uygulama ilk kez başlatıldığında, ekranda bir WhatsApp logosu belirecek.
Bugün 15:01 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 15:05 TSİ
WhatsApp'ta güncellemeler belli oldu
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a gelecek yeni güncellemeler belli oldu...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz