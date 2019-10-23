PTT AŞ’den 179. yılında şanslı müşteriye hediye!

Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından olan Posta Telefon Telgraf AŞ 179. Kuruluş yıldönümünü bugün Tepecik Mahallesi İstiklal Caddesi İzmit Merkez Müdürlüğü’nde şube çalışanlarıyla kutladı. Kutlamaya, PTT Baş Müdürü Adnan Sert, Başmüdür Yardımcıları Adnan Yurtbaşı, Turan Gür, Ağa Sönmez, İzmit Merkez Müdürü Recai Erkaya ve İzmit Merkez Başmüdürlüğü İşletme Hizmetleri Müdürü Avni Oruçlu katıldı.

“DÜNYA MARKASI OLMA YOLUNDAYIZ”

Kutlama töreninde konuşma yapan PTT Kocaeli Başmüdürü Adnan Sert; “Ulusal ve uluslararası alanda büyük başarılara imza atarak posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde hizmet veren kurumumuz çalışmalarına aynı hızla devam ediyor. 1840 yılından bugünlere gelen, kuruluşumuzun 179. yılındayız. Köklü bir kurum olarak bugünlere gelmek bizim için ve ülkemiz için gurur verici. Her geçen gün daha yenilikçi ve daha güvenli bir şekilde verdiğimiz hizmet anlayışımızı genişletiyoruz. Sektörel bazda büyük değişimlere öncü olan PTT, inovasyon, AR-GE ve dijitalleşmeyi ön planda tutarak bir dünya markası olma yolunda ilerliyoruz” dedi.

“TEKNOLOJİK ÇAĞA HAKİMİZ”

Başmüdür Sert sözlerini; “Değişim, dönüşüm ve gelişim yaklaşımıyla dijital dünyaya hakim olan bir hizmet anlayışı benimsediklerini ifade eden Başmüdür Adnan Sert; “1840’ta ilk olarak Posta Nezareti ile başlayan tarihi kurumumuz, iki asra yakındır hizmet veriyor. Kocaeli’de 947 personel, 115 işyeri ile hizmetlerimize devam ediyoruz. Günümüzde sürekli değişim içinde olan dijital dünyaya ayak uyduran teknolojiye hakim olan bir kurumuz. Ülke genelinde ise 43 bini aşkın çalışanımızla ülkenin her köşesine hizmet veriyoruz. Vatandaşın işini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Türkiye’nin her köşesine daima hizmet götürmeye devam edeceğiz” şeklinde sürdürdü.

“ŞANSLI MÜŞTERİYE HEDİYE”

179. yılında numaratörlerdeki sıra numarasından 179’uncu numaranın denk geldiği şanslı müşteriye de 179. yılın anısına hediye veren PTT Başmüdürü Adnan Sert; “Bugünün anısına tüm personelimizin ve tüm halımızın 179. Yılımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi. Şanslı müşteri Nurettin Kızıldeli (65) ise; “Ben çok şaşırdım, normalde şansım hayatta gülmez, Çok mutluyum, PTT’den memnunum. Bu hediyeler tabi ki önemli ama PTT’nin maneviyatı daha önemli” dedi.