Gel Erbaa gel!

Kocaelispor Cumartesi akşamı sezonun 10. haftasında Erbaaspor’u konuk edecek. Yeşil Siyahlı futbolcular yeni bir sayfa açmak istiyor maçın hazırlıklarına bu bilinçle hazırlanırken oldukça motive görünüyor.

BURAK SÜLEYMAN ÇOK MOTİVE

Teknik adam Engin Korukır’ın ayrılmasının ardından Aydın Günaydın ve Faruk Sarman’ın hazırladığı Kocaelispor’da Erbaa maçının hazırlıkları devam ediyor. Körfez Alpaslan Türkeş Stadı’nda yapılan akşam antrenmanında futbolcuların coşkusu ve isteği üst düzeydeydi. Erbaa maçını iple çeken Yeşil Siyahlılarda, kaptan Burak Süleyman da ayrı bir motivasyonla çalışıyor.

YÜKSEK TEMPO, YÜKSEK ENERJİ

Hodri Meydan Taraftar Derneği ve taraftarların da takip ettiği antrenman ısınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başladı. 3 grup halinde 5’e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular son olarak yarım sahada çift kale maç yaptı. Yüksek tempolu geçen maçta takımlar bir birine yüzde yüz pres uyguladı. Yenileme koşusu ile antrenman sona erdi. Sakat ve cezalı futbolcunun olmadığı takımda Mehmet Öztonga’nın formunun yükseldiği dikkatlerden kaçmadı.