Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:30 TSİ- Spor G: Bugün 15:31 TSİ

Ali Beykoz ve Metin İlhan da gündemde

Yeni teknik adamını henüz belirlemeyen Yeşil Siyahlılarda bir yöneticinin sezon öncesi 2. Lig takımı Bayburt Grup İl Özel İdare ile anlaşan ve ancak Bayburt yönetimi ile yaşanan sıkıntılar nedeni ile sezon başlamadan görevi bırakan teknik adam Metin İlhan ile temasa geçtiği öğrenildi.

mask
Haber albümü için resme tıklayın

Yeni teknik adamını henüz belirlemeyen Yeşil Siyahlılarda bir yöneticinin sezon öncesi 2. Lig takımı Bayburt Grup İl Özel İdare ile anlaşan ve ancak Bayburt yönetimi ile yaşanan sıkıntılar nedeni ile sezon başlamadan görevi bırakan teknik adam Metin İlhan ile temasa geçtiği öğrenildi.

 ALİ BEYKOZ FAVORİLER ARASINDA

İlhan daha önce Gümüşhanespor, Karabükspor, Boluspor, Yeni Malatyaspor, Giresunspor ve Eskişehirspor takımlarını çalıştırdı. Metin İlhan genel olarak 4-2-3-1 taktiğini uyguluyor. Oktay Derelioğlu, Yusuf Şimşek, Bülent Akan isimleri de gündemde tazeliğini koruyor. Öte yandan Gölcükspor’un eski teknik adamlarından, 3. Lig’i çok iyi bilen ve geçen sezon Gölcük ekibini krizden çıkaran Ali Beykoz favoriler arasında. Yusuf Tokuş ile de resmi bir temasın sağlanmadığı öğrenildi.

 

Bugün 17:30 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yaşar Arslan: Yeni hoca en kısa sürede belli olacak mask
Yaşar Arslan: Yeni hoca en kısa sürede belli olacak
Kocaelispor'un yeni hocası kim olacak? mask
Kocaelispor'un yeni hocası kim olacak?
Engin Korukır resmen istifa etti! mask
Engin Korukır resmen istifa etti!
Kocaelispor’u Günaydın ve Sarman hazırladı mask
Kocaelispor’u Günaydın ve Sarman hazırladı
Altın: Böyle bir şey olamaz!.. mask
Altın: Böyle bir şey olamaz!..
Hayalini (Şimdilik) gerçekleştiremedi mask
Hayalini (Şimdilik) gerçekleştiremedi
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji uyardı: Kocaelililer dikkat! mask
Meteoroloji uyardı: Kocaelililer dikkat!
İntihar eden müezzin ile ilgili şok ayrıntılar mask
İntihar eden müezzin ile ilgili şok ayrıntılar
MHP Darıca İlçe Başkanı kendini vurdu mask
MHP Darıca İlçe Başkanı kendini vurdu
Yazıklar Olsun! 1-0 mask
Yazıklar Olsun! 1-0
Deprem kahininden korkutan uyarı! mask
Deprem kahininden korkutan uyarı!
Kocaeli'de aç kalan ayılar araçların önüne indi! mask
Kocaeli'de aç kalan ayılar araçların önüne indi!

GALERİ

Felaket gece kameralarda mask
Felaket gece kameralarda
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı mask
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor mask
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL