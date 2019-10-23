Ali Beykoz ve Metin İlhan da gündemde

Yeni teknik adamını henüz belirlemeyen Yeşil Siyahlılarda bir yöneticinin sezon öncesi 2. Lig takımı Bayburt Grup İl Özel İdare ile anlaşan ve ancak Bayburt yönetimi ile yaşanan sıkıntılar nedeni ile sezon başlamadan görevi bırakan teknik adam Metin İlhan ile temasa geçtiği öğrenildi.

ALİ BEYKOZ FAVORİLER ARASINDA

İlhan daha önce Gümüşhanespor, Karabükspor, Boluspor, Yeni Malatyaspor, Giresunspor ve Eskişehirspor takımlarını çalıştırdı. Metin İlhan genel olarak 4-2-3-1 taktiğini uyguluyor. Oktay Derelioğlu, Yusuf Şimşek, Bülent Akan isimleri de gündemde tazeliğini koruyor. Öte yandan Gölcükspor’un eski teknik adamlarından, 3. Lig’i çok iyi bilen ve geçen sezon Gölcük ekibini krizden çıkaran Ali Beykoz favoriler arasında. Yusuf Tokuş ile de resmi bir temasın sağlanmadığı öğrenildi.