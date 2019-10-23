Dilovası’nın adamları!

1. Amatör Lig C Grubu’nda liderliğini sürdüren Dilovası Belediyespor kulübü futbolcuları örnek bir davranışa imza attı. Birçoğu öğrenci olan Mavi Beyazlılar son oynanan maçın ardından yönetim tarafından kendilerine uygun görülen primleri bölgedeki ihtiyaç sahibi bir aileye bağışladı. Amaçları kesinlikle konuyu reklam etmek olmayan futbolcular farkındalık yaratmak istediklerini belirtti. Amatör camiada takdir edilecek davranışından ötürü KASKF Başkanı Murat Aydın da kulüp başkanı Recep Laç’ı arayıp futbolcuları ve kulübü kutladı.