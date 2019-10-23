Kocaelispor Teknik Direktörü Engin Korukır veda toplantısında bombaladı. Yönetimin kararına saygı duymadığını ifade eden Korukır “Çok erkendi” dedi. Korukır öte yandan kimi yöneticiler için “Erkek gibi gelip –Olmuyor hocam- diyebilirlerdi yakıştırmasını yaptı. Kulüp müdürü ile ilgili de sert ifadelere yer veren Korukır giderayak bombaladı. Erdem ÖVÜÇ’ün haberi 14. sayfada.