Efsane kaleci İzmit’e geliyor!

1996 – 2000 yılları arasında Kocaelispor’un kalesini koruyan Rumen Milli Dumitru Stingaciu İzmit’te geliyor. İzmit Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Bir konu Bir Efsane” programının ilk konuğu olacak olan efsane file bekçisi Cumartesi günü KYÖD’de Kocaelisporlularla bir araya gelecek.

KOCAELİSPOR’UN MAÇINI DA İZLEYECEK

Romanya’nın eski milli futbolcularından Teknik Direktör Petrescu’nun ekibinde kaleci antrenörlüğüne devam eden Stingaciu çok heyecanlı olduğunu belirtti. Etkinlikte Cumartesi günü saat 12’de kokteyl düzenlenecek, saat 13.00 ile 15.00 arasında da söyleşi gerçekleşecek. Kocaelispor’un unutulmaz kaptanı Osman Çakır da söyleşi de yer alacak. Eşi Maria ve oğlu Alex’in de yer alacağı programın ardından Stingaciu, Kocaeli Stadı’ndaki Kocaelispor – Erbaaspor maçını izleyecek.