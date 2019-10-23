Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:44 TSİ- Spor G: Bugün 15:47 TSİ

Gebzespor’da teknik direktör ve 12 yönetici istifa etti

Geçtiğimiz sezon 3. Ligde tutunamayarak Bal Ligi’ne düşen Gebzespor’da teknik direktör Tuncay Soyak ile başlayan istifa depremi devam etti. 12 kulüp yöneticisi, yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Geçtiğimiz sezon çıktığı 3. Ligde tutunamayarak yeniden Bal Ligi’ne düşen Gebzespor, ligin ilk 5 haftasında 3 galibiyet, 2 beraberlikle 9 puan aldı. Beşinci haftanın sonunda kulüp başkanıyla uyumsuzluk yaşadığı gerekçesiyle istifa eden teknik direktör Tuncay Soyak’ın kulüple yollarının ayrılmasının istifa depremi yaşandı. Soyak’ın istifasının ardından toplanan yönetim kurulu toplantısında 12 yönetici istifa ettiğini belirtti. Teknik Direktör Tuncay Soyak ile aynı sebepten dolayı istifa ettiklerini belirten kulüp yöneticileri, “Gebzespor içerisinde Başkan Hüseyin Deniz ile yaşadığımız uyumsuzluk ve fikir ayrılığından ötürü yönetim kurulu görevlerinden istifa etmiş bulunuyoruz” dediler.  Gebzespor’da istifa eden yöneticiler şöyle; Ömer Kamacı, Avni Genç, Oğuz Öktem, Yasin Bozkara, Erdal Ayaydın, Erdal Bal, Hakan Nedim Malkoç, Gültekin Duman, Eşref Yılmaz Kaya, Recep Yıldız, Halil İbrahim Yıldırım, Mustafa Yarımbaş.

SAİT TAŞ DÖNEMİ BAŞLIYOR 

Gebzespor’da teknik direktör Tuncay Soyak’ın istifasının ardından yeni teknik adam  Antalyalı Sait Taş oldu. 55 yaşındaki çalıştırıcı yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı. Son olarak memleketinin takımı Antalya Halspor’da görev yapan Taş, önceki sezon Görelespor’u çalıştırmış ve görevde kaldığı ilk 11 haftada 7 galibiyet ve 4 beraberlik almıştı. Taş, kariyerinde Isparta Emre ve Manavgat ile BAL şampiyonlukları da yaşadı.

Bugün 15:44 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yaşar Arslan: Yeni hoca en kısa sürede belli olacak mask
Yaşar Arslan: Yeni hoca en kısa sürede belli olacak
Kocaelispor'un yeni hocası kim olacak? mask
Kocaelispor'un yeni hocası kim olacak?
Engin Korukır resmen istifa etti! mask
Engin Korukır resmen istifa etti!
Kocaelispor’u Günaydın ve Sarman hazırladı mask
Kocaelispor’u Günaydın ve Sarman hazırladı
Altın: Böyle bir şey olamaz!.. mask
Altın: Böyle bir şey olamaz!..
Hayalini (Şimdilik) gerçekleştiremedi mask
Hayalini (Şimdilik) gerçekleştiremedi
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji uyardı: Kocaelililer dikkat! mask
Meteoroloji uyardı: Kocaelililer dikkat!
İntihar eden müezzin ile ilgili şok ayrıntılar mask
İntihar eden müezzin ile ilgili şok ayrıntılar
MHP Darıca İlçe Başkanı kendini vurdu mask
MHP Darıca İlçe Başkanı kendini vurdu
Yazıklar Olsun! 1-0 mask
Yazıklar Olsun! 1-0
Deprem kahininden korkutan uyarı! mask
Deprem kahininden korkutan uyarı!
Kocaeli'de aç kalan ayılar araçların önüne indi! mask
Kocaeli'de aç kalan ayılar araçların önüne indi!

GALERİ

Felaket gece kameralarda mask
Felaket gece kameralarda
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı mask
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor mask
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL