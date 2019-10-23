Körfez'de iki aile birbirine girdi

Körfez Tütünçiftlik Esentepe Mahallesi Çimenli Sokak'ta meydana gelen olayda, H.İ.’nin evine gelen akrabaları, tartışmaya başladı. Tartışma büyüdü ve iki aile arasında kavgaya dönüştü. İki tarafta da birbirlerine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdı.
CAMLAR KIRILDI
Kavga esnasında H.İ.'ye ait evin camları kırıldı. Kavga sırasında M.D. ve A.D. isimli şahıslar, bıçakla yaralandı. 4 kişi de çeşitli yerlerinden aldıkları darbe sonucu yaralandı. Kavga sonrasında yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Polis ekipleri, T.A., Y.İ., O.İ., H.İ., G.İ., M.İ., V.A., E.D.,M.D., A.D., ve İ.İ. hifadeleri alınmak üzere karakolagötürüldüler. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz