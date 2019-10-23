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Körfez'de iki aile birbirine girdi

Körfez'de iki aile arasında çıktığı öğrenilen kavgada 2 kişi bıçakla, 4 kişi de çeşitli yerlerinden aldıkları darbelerle yaralandı

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Körfez Tütünçiftlik Esentepe Mahallesi Çimenli Sokak'ta meydana gelen olayda, H.İ.’nin evine gelen akrabaları, tartışmaya başladı. Tartışma büyüdü ve iki aile arasında kavgaya dönüştü. İki tarafta da birbirlerine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdı. 

CAMLAR KIRILDI 

Kavga esnasında H.İ.'ye ait evin camları kırıldı. Kavga sırasında M.D. ve A.D. isimli şahıslar, bıçakla yaralandı. 4 kişi de çeşitli yerlerinden aldıkları darbe sonucu yaralandı. Kavga sonrasında yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. 

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis ekipleri, T.A., Y.İ., O.İ., H.İ., G.İ., M.İ., V.A., E.D.,M.D., A.D., ve İ.İ. hifadeleri alınmak üzere karakolagötürüldüler. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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