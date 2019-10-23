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7 kişi lise son sınıf öğrencisi kıza kabusu yaşattı!

Antalya'da Y.G.'yi (17) çıplak görüntüleriyle tehdit edip para karşılığı çok sayıda kişiyle ilişkiye zorladığı öne sürülen B.S. (22) ile genç kızla birlikte olduğu iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden B.S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğerleri tutuklandı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, lise son sınıf öğrencisi Y.G.'nin, B.S. tarafından para karşılığı erkeklerle ilişkiye zorladığını tespit etti. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alınan Y.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) pedagog eşliğinde ifadesine başvuruldu. Y.G. ifadesinde, B.S.'nin kendisini farklı tarihlerde Kepez, Muratpaşa ve Aksu, Konyaaltı ilçelerinde 7 kişiyle ilişkiye zorladığını, bu kişilerden bazılarının çektiği çıplak görüntüyle şantaj yaptığını ve istismarda bulunduğunu söyledi. Genç kızın ifadesi üzerine Kepez, Muratpaşa, Aksu ve Kumluca ilçelerinde operasyon başlatan Ahlak Büro Amirliği ekipleri, B.S. ile genç kızla birlikte olduğu ileri sürülen C.D. (29), R.G. (26), R.Ş. (22), H.E. (24), İ.E. (26), İ.K. (23) ile M.E.'yi (23) gözaltına aldı. 8 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğerleri tutuklandı. 

Bugün 16:08 TSİ - Asayiş

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