Kartepe’de kız akrabalarını rahatsız eden şahsı yaraladılar

16 Haziran 2017 tarihinde Kartepe ilçesinde kız akrabalarına rahatsızlık veren bir erkek şahsa karşı işlemiş oldukları “Kişiyi hürriyetten yoksun bırakma” ve “Yaralama suçlarından” Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce çıkan kararla 7 yıl 4 ay ile 5’er yıl ağırlaştırılmış hapis cezasıyla aranan Y.A. (38), Ü.A. (42), H.B.A. (55) ve İ.A.’yı yakalamak için ekipler harekete geçti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından bugün saat 11.00 sularında yapılan operasyonda şahıslar ikamet ettikleri Kartepe Uzuntarla Mahallesi yakalanarak gözaltına alındı. Birbirleriyle akraba oldukları öğrenilen şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye

ye sevk edildi.