Yüzlerce yıllık miras yok oluyor

Kandıra Tatar Ahmet Köyü sakinleri, köylerinde yer alan tarihi camiinin bakımsızlık nedeniyle yıkılmasından şikayet etti. Kocaeli'nin tarhite önemli bir yeri olduğunu ve ilimizde çok sayıda kalıntı olduğunu belirten vatandaşlar, kültürel mirasa sahip çıkılmamasının yanlış olduğunu aktardılar.
'DEFİNE MERAKLILARI'
Caminin define meraklıları tarafından harabeye çevrildiğini söyleyen Kandıralı vatandaşlar, camiinin Osmanlı'dan günümüze kadar geldiğini ancak bugünki durumunun içler acısı olduğunu söylediler. Vatandaşlar, camiiye Kandıra Belediyesi tarafından da sahip çıkılmadığını söylediler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz