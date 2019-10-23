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Yüzlerce yıllık miras yok oluyor

Elde edilen bilgilere göre Kandıra Tatar Ahmet Köyü’nde bulunan köy camisi, bakımsızlık nedeniyle yok oldu

Barış Yahya ÇİNÇİN
Barış Yahya ÇİNÇİN Tüm Haberleri
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Kandıra Tatar Ahmet Köyü sakinleri, köylerinde yer alan tarihi camiinin bakımsızlık nedeniyle yıkılmasından şikayet etti. Kocaeli'nin tarhite önemli bir yeri olduğunu ve ilimizde çok sayıda kalıntı olduğunu belirten vatandaşlar, kültürel mirasa sahip çıkılmamasının yanlış olduğunu aktardılar. 

'DEFİNE MERAKLILARI'

Caminin define meraklıları tarafından harabeye çevrildiğini söyleyen Kandıralı vatandaşlar, camiinin Osmanlı'dan günümüze kadar geldiğini ancak bugünki durumunun içler acısı olduğunu söylediler. Vatandaşlar, camiiye Kandıra Belediyesi tarafından da sahip çıkılmadığını söylediler. 

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Muhabir Barış Yahya Çinçin

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