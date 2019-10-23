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Sarıbay ve Kaya, Demirkır ailesini ziyaret etti

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, geçirdikleri kaza sonucu ağır yaralanan Demirkır ailesinin yakınlarını tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti

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 Derince’de meydana gelen trafik kazasında yaralanan Murat Demirkır, eşi Günay Demirkır ve 7 aylık bebekleri Özay’ın kaldırıldıkları Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavileri sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve CHP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, hastanedeki bekleyişleri süren Demirkır ailesini ziyaret ederek, yaralıların durumu hakkında hem bilgi aldı hem de geçmiş olsun dileklerini iletti.

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