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Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü

Körfez'de 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kontrolünden çıkarak dere yatağına uçan otomobilde sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Kaza gece saatlerinde Körfez Güney Mahallesi Fırat Çakıroğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.Ş.(20), kendisine ait 05 LB 336 plakalı otomobille, 17 yaşındaki E.N. ve B.A.’yı alarak gezintiye çıktı. A.Ş. bir süre gezdikten sonra aracın direksiyonuna ehliyeti olmayan B.A.’yı geçirdi. Sürücü koltuğuna oturan B.A. araçla seyir haline geçtikten sonra kontrolü kaybetti. Savrulan otomobil, Fırat Çakıroğlu Caddesi üzerinden dere yatağına uçtu. Dere yatağında yan yatan araçtaki A.Ş. ve E.N. hafif sıyrıklarla kazayı atlatırken, B.A. ise araçta sıkışarak yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında yaralı sürücü B.A., sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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