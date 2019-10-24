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Meteoroloji’den son dakika ‘kar yağışı’ açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nin resmi Twitter hesabından son dakika 'kar yağışı' açıklaması geldi. Açıklamada "Bugün bazı basın yayın organlarında 'İstanbul'a Kasım ayında kar yağacak' şeklinde yapılan afaki açıklamaların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılmadığı kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney doğusu ile Ordu, Van ve Samsun’un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 24°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EDİRNE °C, 24°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

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