Türkiye Zeka Şampiyonası’nda BİLNET fark yarattı

İzmit Tepeköy Mahallesi Egemenlik Caddesi’nde bulunan anaokulundan, Anadolu ve Fen liselerine kadar 58 derslikten oluşan BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi, ilk yılında LGS’de Türkiye 1’inciliği ve YKS’de Kocaeli 1’nciliği dereceleri elde ederek büyük gurur yaşatmıştı. BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi, ikinci yılında da başarılarına yenilerini eklemeyi hedefliyor. Bu doğrultuda güçlü öğretmen kadrosunu daha da genişleterek yeni eğitim-öğretim dönemine giren BİLNET Kocaeli, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen Türkiye Zeka Şampiyonası’nda bir kez daha okul yönetiminin göğsünü kabarttı.

“BİLNET’İ TERCİH ETMEK TESADÜF DEĞİL”

Türkiye Zeka Vakfı tarafından liseler arası düzenlenen, ülke genelinde köklü ve başarılı 518 okulun yer aldığı Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası’nda yer alan BİLNET, Marmara Bölgesi’nde 180 okul arasında 8’inci olurken, İzmit’te de 1’inci okul olmayı başardı. Yaklaşık bir aylık hazırlığın ardından gelen bu başarı okul yönetimi tarafından öğrencilere pasta kesilerek kutlandı. Kutlamaya BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz da katıldı. Korkmaz, başarıyı hedefleyen öğrencilerin il dışındaki okulları tercih etmeyip, BİLNET’i seçmesinin tesadüf olmadığını belirterek, “Zeka oyunlarında başarılı olan öğrencilerimizi ve onları hazırlayan öğretmenlerimizi kutluyorum” dedi.